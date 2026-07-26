26 de julio, Día Internacional de los Abuelos; ¿cuándo se celebra en México?

Hoy es el Día Mundial de las abuelitas, los abuelitos y de todas las personas mayores. No obstante, no se conmemora en todos los países, culturas y, sobre todo, creencias religiosas.

Cabe recordar que internacionalmente existen dos fechas para celebrar a los adultos mayores, y en el caso de México, existen hasta tres ocasiones en las que podemos darnos la oportunidad de gritar: ¡Felicidades abuelitos!

Las tres fechas que se conmemoran en México son:

Cuarto domingo de julio: Día Mundial de los Abuelos (Catolicismo) 28 de agosto: Fecha específica del Día del Abuelo en México, decretada para reconocer su valor en la familia. 1 de octubre: Día Internacional de las Personas de Edad establecido por la ONU para promover los derechos y bienestar de los adultos mayores.

¿Por qué este 26 de julio es el Día Mundial/Internacional de los abuelitos?

Como bien adelantamos, esta fecha está impulsada por la religión católica, por ello es que no todos la conmemoran.

En este tenor, este 2026 sería la sexta ocasión en se lleva a cabo, toda vez que fue el Papa Francisco quien estableció el 31 de enero de 2021, tras el rezo del Ángelus, que el Día Mundial de los Abuelos y las Personas Mayores debería celebrarse cada cuarto domingo de julio.

¿Por qué cada cuarto domingo de julio la religión católica celebra el Día Mundial del Abuelo?

Porque coincide con la fiesta de los santos Joaquín y Ana, abuelos de Jesús (hijo de Dios).

De tal manera, si profesas la religión católica -y aunque no- es un buen motovio para celebrar a nuestros abuelitos y abuelitas, hombres y mujeres cuya sabiduría es parte principal del legado familiar.