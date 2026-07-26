Francia prohíbe las redes sociales a menores de 15 años: ¿En qué va el debate en México?

“Me había comprometido a ello, ahora está aprobado: las redes sociales estarán prohibidas para menores de 15 años a partir del curso escolar. Gracias a los parlamentarios. Al Consejo Constitucional le toca pronunciarse y luego pasemos a la acción para hacer efectiva esta medida y proteger a nuestros niños en línea.”

Así festejó el presidente francés, Emmanuel Macron, la aprobación de una medida inédita en la Unión Europea. Con el aval del Parlamento, Francia se convirtió en la primera nación del bloque en fijar un límite legal de 15 años para el acceso a plataformas digitales, sentando un precedente que ya resuena en el debate legislativo y social de México.

¿De qué va la regulación francesa?

Más allá de la edad límite, la ley impulsada por el gobierno francés apunta directamente al núcleo del negocio digital: los algoritmos adictivos y la publicidad.

La medida cobra urgencia tras los reportes de la Autoridad Reguladora de la Comunicación Audiovisual y Digital (Arcom), que advierten cómo los jóvenes pasan en promedio 1 hora y 21 minutos al día en TikTok, absorbiendo un flujo continuo de videos angustiantes promovidos por los propios sistemas de recomendación de la app.

De acuerdo con la legislación aprobada, Arcom fiscalizará a todas las grandes plataformas bajo un marco inflexible. La norma prohíbe que influencers o marcas promocionen estas redes entre el público infantil y obliga a incluir una advertencia tajante en cada anuncio: “Productos peligrosos para niños menores de 15 años”.

¿Qué pasa en México?

Mientras Australia sentó el precedente al prohibir las redes sociales a menores de 16 años a principios de año y Europa aprieta el paso con el “cerrojo” de Emmanuel Macron en Francia , en México el tema adquirió un sentido de urgencia inédita.

Si bien, la discusión sobre la salud mental y la regulación digital infantil ya estaba sobre la mesa nacional, el fallo francés terminó por acelerar los tiempos: durante la última semana, la presidenta Claudia Sheinbaum colocó el debate en el centro de la agenda pública desde la conferencia mañanera, abriendo paso a una ruta de foros y análisis para el país.

“El uso excesivo de las redes tiene que ver con adicción a las redes sociales. Es decir, una vez que uno toma el teléfono y comienza a cambiar con el scroll infinito, puede estar ahí, tres, cuatro, cinco horas; o en alguna red social en donde esté uno en busca de ‘likes’ (palomitas), o de compartir información. Esto que ocurre en las redes sociales y en general, en las diversas plataformas, tienen impacto en el crecimiento, particularmente en las, los niños y jóvenes” aseguró la mandataria durante la conferencia matutina celebrado en el Salón Tesorería de Palacio Nacional, el pasado 20 de julio.

¿Un retorno a la educación análoga?

Aunque durante años la tecnología se concibió como una aliada clave de la educación pública, Sheinbaum advirtió un cambio en la tendencia global. Señaló que en países como Japón, tras años de incentivar los dispositivos en las aulas, hoy la prioridad es sacarlos para volver a lo esencial: leer en papel y escribir a mano. La mandataria explicó que el trazo manual, lejos de ser un atraso, activa mecanismos neuronales y de coordinación psicomotora fundamentales para el desarrollo cerebral de los estudiantes.

Frente a esta realidad, la mandataria apostó por la vía del diálogo: “Nosotros queremos que ésta no sea una idea del gobierno hacía la sociedad, sino que se construya un consenso para poder regular, la inteligencia artificial y sobre todo las plataformas”, puntualizó.

Esta búsqueda de acuerdos ya tiene un calendario definido: se realizarán tres foros regionales —el 19 de agosto en Nuevo León, el 3 de septiembre en Chiapas y el 17 de septiembre en Guerrero—. Con los resultados de estas consultas, el Gobierno Federal construirá la propuesta formal que presentará ante el Congreso de la Unión para regular el entorno digital de las niñas, niños y jóvenes en el país.

“Vamos a tener una discusión amplia y profunda que abarque desde el derecho de acceso a la conectividad, hasta el uso consciente y la apropiación efectiva de las nuevas tecnologías. Es decir, no se trata de demonizar las herramientas, más bien, es entender las condiciones en que estos dispositivos se están integrando a la vida de niñas, niños, adolescentes y jóvenes y qué consecuencias tienen en su bienestar, desarrollo y aprendizajes´”, agregó Mario Delgado, Secretario de Educación Pública.

Para dimensionar el tamaño del desafío que enfrentarán los foros nacionales y la posterior iniciativa en el Congreso, los datos reflejan la profundidad de la penetración digital en los jóvenes: