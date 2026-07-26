Necaxa vs. Monterrey: hora y dónde ver EN VIVO los partidos de este domingo de la Liga MX

La Jornada 2 del Apertura 2026 entra en su recta final este domingo con dos encuentros que podrían mover los primeros puestos de la tabla. El duelo más atractivo será el Necaxa vs Monterrey, donde ambos equipos buscarán mantenerse con paso perfecto tras debutar con victoria en el torneo.

Además, Pachuca recibirá a Querétaro con la intención de confirmar su buen arranque y sumar su segundo triunfo consecutivo.

La actividad dominical llega después de un sábado lleno de emociones, en el que Chivas consiguió su primera victoria del campeonato sobre la hora, mientras que Tigres dejó escapar el triunfo en casa frente al Atlético de San Luis.

¿A qué hora y dónde ver Necaxa vs Monterrey?

Rayados visita el Estadio Victoria con una racha dominante sobre los hidrocálidos, al sumar nueve victorias consecutivas en esta serie y cuatro partidos seguidos sin recibir gol ante Necaxa.

Los dos equipos comenzaron el torneo con triunfo, por lo que el ganador podría mantenerse entre los líderes del Apertura 2026.

Partido: Necaxa vs. Monterrey

Hora: 17:00 horas (tiempo del centro de México)

Estadio: Victoria

Transmisión: FOX One

¿A qué hora y dónde ver Pachuca vs Querétaro?

La Jornada 2 concluirá en el Estadio Hidalgo, donde los Tuzos intentarán ligar victorias al inicio del torneo por primera vez desde el Apertura 2025.

Querétaro buscará romper los pronósticos ante un rival que históricamente ha dominado este enfrentamiento.

Partido: Pachuca vs. Querétaro

Hora: 19:00 horas

Estadio: Hidalgo

Transmisión: FOX One

Chivas consigue su primer triunfo con Gabriel Milito

Guadalajara tuvo que esperar hasta el tiempo de compensación para vencer 1-0 a FC Juárez en el Estadio Akron y sumar sus primeros tres puntos del Apertura 2026.

Aunque las Chivas dominaron ampliamente el encuentro con el 78% de posesión, 22 disparos y 19 tiros de esquina, el gol no llegó sino hasta el minuto 90+6, cuando Roberto "Piojo" Alvarado aprovechó un balón dentro del área para darle el triunfo al Rebaño.

El técnico argentino Gabriel Milito consideró que su equipo fue ampliamente superior durante el partido, aunque reconoció que le faltó contundencia para resolver el encuentro con mayor tranquilidad.

Por su parte, el entrenador de Juárez, Pedro Caixinha, admitió la superioridad rojiblanca, pero destacó el esfuerzo defensivo de sus jugadores pese a sufrir su segunda derrota consecutiva.

Tigres deja escapar la victoria en casa

En otro de los partidos del sábado, Tigres empató 2-2 con Atlético de San Luis en el Estadio Universitario, resultado que dejó a ambos equipos con su primer punto del campeonato.

Fernando Gorriarán abrió el marcador para los regiomontanos al minuto 10, pero el español Fernando Llorente igualó antes del descanso. Diego Sánchez devolvió la ventaja a los felinos en el complemento, aunque David Rodríguez sentenció el empate al minuto 89 con un potente disparo de larga distancia.

Tras el encuentro, el entrenador Guido Pizarro reconoció el descontento de la afición por no haber conseguido la victoria en el primer partido como local.

"La gente está en su derecho de reclamar, queríamos regalarle un triunfo en el primer partido como local, no lo pudimos conseguir y hay que darle vuelta a la página para trabajar y darles una victoria lo más pronto posible", afirmó el estratega argentino.

El empate dejó a Tigres todavía sin ganar en el Apertura 2026, mientras que Atlético de San Luis rescató un valioso punto como visitante en El Volcán.