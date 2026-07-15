Australia endurecerá sanciones por esclavitud moderna tras la amenaza arancelaria de EU

Australia hará que las grandes empresas sean penalmente responsables por la esclavitud moderna en sus cadenas de suministro, afirmó este jueves la fiscal general del país, semanas después de que Estados Unidos amenazara con imponer aranceles por ese tema.

La fiscal general Michelle Rowland señaló que se endurecerán las leyes con un nuevo delito penal si las empresas con ingresos superiores a 100 millones de dólares australianos (70 millones de dólares) no logran prevenir la esclavitud moderna —incluidos el trabajo forzado y la servidumbre por deudas— en sus líneas de producción fuera de Australia.

"Los australianos esperan, con toda la razón, que los productos que compran no se fabriquen a costa de la esclavitud moderna", señaló.

Australia había protestado anteriormente a través de su embajada luego de que la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos la incluyera entre los 60 países a los que se les impondría un gravamen del 12.5% por no impedir la importación de bienes fabricados con trabajo forzado.

Alrededor de 4,000 empresas australianas informan anualmente sobre las medidas que toman para prevenir esa lacra, y el año pasado la Policía Federal Australiana investigó 280 denuncias de esclavitud moderna y trata de personas, señaló la embajada.

Australia también introducirá sanciones civiles para las empresas que no cumplan con las obligaciones vigentes en virtud de la Ley contra la Esclavitud Moderna.