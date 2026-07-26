Hollywood incorpora la IA, pero quiere preservar su ADN creativo

Reticente al principio, la industria del cine y la televisión en Estados Unidos multiplica las alianzas con empresas emergentes de inteligencia artificial (IA) y adopta cada vez más esta tecnología, aunque asegura querer preservar su ADN creativo.

Hollywood necesitó varios años para "hacerse una idea del concepto", según expresó Mike Mosallam, de la empresa de platós de rodaje Shadowbox Studios, en una entrevista con Variety.

El sector se puso a la defensiva: los estudios buscaban proteger sus derechos de propiedad intelectual y los actores temían terminar como materia prima de la IA.

Quienes experimentaban, además, se enfrentaban a las limitaciones del video sintético, desde manos con seis dedos hasta bocas que no se movían como correspondía.

El punto de inflexión se dio en marzo, cuando Netflix adquirió por 587 millones de dólares una pequeña empresa de menos de veinte empleados casi desconocida para el gran público. Fundada en 2022 por el productor, director y actor Ben Affleck, InterPositive es una plataforma de IA de apoyo a la producción audiovisual.

Luego, en junio, el estudio Lionsgate adquirió una participación en el capital de Runway, una de las firmas más destacadas en video generado por IA, con la que prevé desarrollar proyectos creativos. Pocos días después, Google hizo lo mismo con otro estudio independiente, A24.

Recientes ejemplos de avisos publicitarios y cortometrajes mostraron que el video con IA, incluso con personajes humanos, cruzó un nuevo umbral.

"En muchos casos, si la historia está bien contada la tecnología es ya tan sofisticada que pasa inadvertida", resumió Runway en mayo.

Para Jamie Umpherson, responsable creativo de Runway, "no se trata tanto de que la tecnología haya alcanzado un grado de madurez determinado, sino de que la gente está aprendiendo a sacar mejor partido de las herramientas de video con IA".

"Producimos contenido de mayor calidad, más rápido y con más eficiencia que si hubiéramos recurrido a métodos tradicionales", explicó el codirector general de Netflix, Ted Sarandos, durante la presentación de resultados de la empresa a mediados de julio.

Mencionó la serie documental "The American Experiment", de la cual más de 17 minutos fueron "retocados" con IA, en especial mediante la incorporación de personajes sintéticos.

- "Cine híbrido" -

Pero Netflix parece concentrarse sobre todo en la periferia del rodaje, desde la visualización de un concepto hasta la corrección de color de la imagen tras la filmación.

"Usamos estas herramientas para amplificar los decorados y dar mayor envergadura a las producciones, pero preservamos el corazón del proceso cinematográfico, es decir, la relación entre el actor, el director y la cámara en un entorno colaborativo", sostuvo por su parte Jon Erwin, director y productor independiente.

En abril, su productora Wonder Project creó una empresa conjunta, Innovative Dreams, con Luma, competidora de Runway. Ambas desarrollaron un nuevo procedimiento que permite filmar a los actores al natural, sin croma ni vestuario especial, y después situarlos en un universo generado por IA más realista que la propia realidad.

Es el "cine híbrido" o "no lineal", según la definición de Erwin.

El modelo resulta tan rápido que el diseño con IA puede completarse apenas unos minutos después del rodaje de una escena, lo que ofrece una visión casi instantánea y permite filmar de inmediato tomas adicionales cuando es necesario.

El primer largometraje que utiliza esta arquitectura, "Young Washington", ya ha recaudado más de 40 millones de dólares en taquilla, el doble de su costo de producción. El filme de Erwin cuenta con el actor ganador del Óscar Ben Kingsley y dos intérpretes galardonados con Globos de Oro.

Técnicos, actores, operadores de cámara conservan su lugar en este nuevo ecosistema, aunque persiste el debate sobre cuántos serán necesarios.

"No creo que se vayan a seguir destinando recursos para rodar películas de esa manera por mucho más tiempo", advirtió Matt Damon a propósito de "La Odisea" de Christopher Nolan, filmada en tres continentes.

Hasta ahora, los pilares históricos de Hollywood -Paramount, Universal, Sony, Walt Disney y Warner Brothers- se han mantenido oficialmente al margen de la revolución de la IA.

Pero "los estudios tendrán que subirse al tren", dijo Tanya Porquez, directora de Generated Group, que acaba de lanzar GeneratedDB, una base de datos de creación de video con IA.

"No necesariamente porque quieran, sino porque es difícil ignorar las economías de escala" que ofrece la IA, concluyó.