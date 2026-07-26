Lectura 2:00 min
Clima hoy 26 de julio: Veracruz, Tabasco, Oaxaca y Chiapas tendrán lluvias intensas
El Servicio Meteorológico Nacional prevé lluvias de hasta 150 milímetros en cuatro estados del sureste este domingo. Además, otras 10 entidades registrarán precipitaciones muy fuertes, mientras el calor extremo persistirá en el norte del país.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este domingo 26 de julio un incremento en las lluvias sobre el sureste del país, donde Veracruz, Tabasco, Oaxaca y Chiapas serán las entidades con las precipitaciones más intensas de la jornada.
De acuerdo con el organismo, estos cuatro estados podrían registrar lluvias intensas de entre 75 y 150 milímetros, acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo.
Las condiciones serán favorecidas por la interacción de una circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera, la onda tropical número 21, varios canales de baja presión y los desprendimientos nubosos del huracán Genevieve, que reforzarán la probabilidad de lluvias en el occidente del territorio nacional.
Estos estados tendrán las lluvias más fuertes este domingo
El pronóstico del SMN ubica a las siguientes entidades como las de mayor riesgo por precipitaciones:
Veracruz (sur)
Tabasco (oeste)
Oaxaca (este y noreste)
Chiapas (noroeste, oeste y sur).
Otras 10 entidades esperan lluvias muy fuertes
Además de las lluvias intensas en el sureste, otras 10 entidades registrarán lluvias muy fuertes, con acumulados de entre 50 y 75 milímetros:
Sonora
Chihuahua
Durango
Sinaloa
Nayarit
Jalisco
Colima
Michoacán
Guerrero
Puebla.
En tanto, se pronostican lluvias fuertes para Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala, Morelos, Campeche, Yucatán y Quintana Roo; chubascos en Baja California, Baja California Sur, Tamaulipas, Zacatecas, San Luis Potosí, Guanajuato y Querétaro, además de lluvias aisladas en Coahuila, Nuevo León y Aguascalientes.
Advierten por inundaciones, deslaves y caída de granizo
El SMN alertó que las lluvias fuertes e intensas podrían ocasionar:
Encharcamientos e inundaciones.
Incremento en los niveles de ríos y arroyos.
Deslaves en zonas montañosas.
Descargas eléctricas y posible caída de granizo.
Reducción de la visibilidad por bancos de niebla en carreteras y zonas urbanas.
Persistirá el calor extremo en el norte del país
A pesar del temporal, el ambiente continuará muy caluroso en el norte de México.
El pronóstico prevé temperaturas superiores a los 45 grados Celsius en zonas del noreste de Baja California y el noroeste de Sonora, mientras que Chihuahua y Nuevo León, además del oeste de Tamaulipas, alcanzarán máximas de entre 40 y 45 grados.
El organismo señaló que la onda de calor persistirá únicamente en el noreste de Baja California y que este domingo se espera su conclusión en Baja California Sur y Sonora.