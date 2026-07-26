Clima hoy 26 de julio: Veracruz, Tabasco, Oaxaca y Chiapas tendrán lluvias intensas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este domingo 26 de julio un incremento en las lluvias sobre el sureste del país, donde Veracruz, Tabasco, Oaxaca y Chiapas serán las entidades con las precipitaciones más intensas de la jornada.

De acuerdo con el organismo, estos cuatro estados podrían registrar lluvias intensas de entre 75 y 150 milímetros, acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo.

Las condiciones serán favorecidas por la interacción de una circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera, la onda tropical número 21, varios canales de baja presión y los desprendimientos nubosos del huracán Genevieve, que reforzarán la probabilidad de lluvias en el occidente del territorio nacional.

Estos estados tendrán las lluvias más fuertes este domingo

El pronóstico del SMN ubica a las siguientes entidades como las de mayor riesgo por precipitaciones:

Veracruz (sur)

Tabasco (oeste)

Oaxaca (este y noreste)

Chiapas (noroeste, oeste y sur).

Otras 10 entidades esperan lluvias muy fuertes

Además de las lluvias intensas en el sureste, otras 10 entidades registrarán lluvias muy fuertes, con acumulados de entre 50 y 75 milímetros:

Sonora

Chihuahua

Durango

Sinaloa

Nayarit

Jalisco

Colima

Michoacán

Guerrero

Puebla.

En tanto, se pronostican lluvias fuertes para Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala, Morelos, Campeche, Yucatán y Quintana Roo; chubascos en Baja California, Baja California Sur, Tamaulipas, Zacatecas, San Luis Potosí, Guanajuato y Querétaro, además de lluvias aisladas en Coahuila, Nuevo León y Aguascalientes.

Advierten por inundaciones, deslaves y caída de granizo

El SMN alertó que las lluvias fuertes e intensas podrían ocasionar:

Encharcamientos e inundaciones.

Incremento en los niveles de ríos y arroyos.

Deslaves en zonas montañosas.

Descargas eléctricas y posible caída de granizo.

Reducción de la visibilidad por bancos de niebla en carreteras y zonas urbanas.

Persistirá el calor extremo en el norte del país

A pesar del temporal, el ambiente continuará muy caluroso en el norte de México.

El pronóstico prevé temperaturas superiores a los 45 grados Celsius en zonas del noreste de Baja California y el noroeste de Sonora, mientras que Chihuahua y Nuevo León, además del oeste de Tamaulipas, alcanzarán máximas de entre 40 y 45 grados.

El organismo señaló que la onda de calor persistirá únicamente en el noreste de Baja California y que este domingo se espera su conclusión en Baja California Sur y Sonora.