CDMX: estas son las marchas y concentraciones previstas para este domingo 26 de julio

El Ciclotón, una carrera de 30 kilómetros, cuatro marchas y diversas concentraciones sociales marcarán la movilidad este domingo en la Ciudad de México. Autoridades recomiendan anticipar traslados.

La Ciudad de México vivirá un domingo con intensa actividad en las calles. De acuerdo con la Agenda de Movilizaciones Sociales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), para este 26 de julio están previstas cuatro marchas, 10 concentraciones, tres rodadas motociclistas, seis rodadas ciclistas, una rodada en patines y 17 eventos de esparcimiento, además del tradicional Ciclotón capitalino y una carrera atlética de 30 kilómetros.

Las autoridades exhortaron a la población a considerar posibles afectaciones viales, especialmente en Paseo de la Reforma, el Centro Histórico y vialidades del sur y poniente de la ciudad.

Las marchas con mayor impacto

La movilización con la mayor asistencia prevista será la convocada por el Movimiento Mexicano de Solidaridad con Cuba, que partirá a las 10:30 horas del Hemiciclo a Juárez rumbo a la antigua Embajada de Estados Unidos, sobre Paseo de la Reforma. Los participantes protestarán contra el bloqueo económico impuesto a Cuba y en defensa de la autodeterminación de los pueblos. La SSC estima una asistencia de mil 200 personas.

A las 16:00 horas, madres y padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa encabezarán la 142 Acción Global por Ayotzinapa y México, que saldrá del Ángel de la Independencia hacia el Hemiciclo a Juárez para exigir verdad y justicia por la desaparición de los estudiantes.

Por la mañana también se realizará la 6ª Marcha LGBT+ Cuautepec 2026, que partirá del Monumento a Morelos hacia el Reclusorio Norte bajo el lema "¡Amor, respeto y dignidad para todes!", con actividades culturales al finalizar el recorrido.

Otra movilización partirá del Monumento a la Revolución rumbo al Zócalo. Se trata de la protesta convocada por Amigos del Refugio Franciscano, quienes exigirán el esclarecimiento de los hechos ocurridos el pasado 20 de julio en ese albergue para animales.

Concentraciones en distintos puntos de la ciudad

Entre las reuniones previstas destaca el evento "Levántate Venezuela", convocado en el Ángel de la Independencia para expresar solidaridad con los afectados por el terremoto en La Guaira.

También habrá una actividad de Mercy For Animals sobre Paseo de la Reforma para promover mensajes contra el maltrato animal, mientras que la colectiva Hilos desarrollará un proyecto artístico para visibilizar la violencia de género tanto en la Glorieta del Ahuehuete como en el Parque Centenario, en Coyoacán.

Como ocurre cada fin de semana, la Plataforma 4:20, la colectiva Hijas de la Cannabis y otros colectivos realizarán actividades relacionadas con la defensa de los derechos de las personas consumidoras de cannabis en el Monumento a la Madre, Plaza Tlaxcoaque y el Centro Histórico.

Además, la Comunidad Ciclista de la Ciudad de México convocó a un homenaje en el Ángel de la Independencia para celebrar el histórico resultado obtenido por un ciclista mexicano en el Tour de Francia 2026, sin descartar una rodada posterior.

Ciclotón y carrera de 30 kilómetros complicarán la circulación

A las movilizaciones sociales se sumarán dos eventos deportivos de gran convocatoria.

Desde las 6:00 horas se llevará a cabo la Carrera Split Adidas 30K, con salida y meta en Paseo de la Reforma, frente al Bosque de Chapultepec, y un recorrido que atravesará avenidas como Reforma, Mahatma Gandhi, Rubén Darío, Heroico Colegio Militar y el Bosque de Chapultepec. Se espera la participación de 8 mil corredores.

Posteriormente, a partir de las 8:00 horas, se realizará el Ciclotón de la Ciudad de México, cuyo recorrido abarcará vialidades como Calzada de Guadalupe, Paseo de la Reforma, Patriotismo, Río Mixcoac, Río Churubusco, Cafetales y el Circuito del Autódromo Hermanos Rodríguez. La SSC prevé una asistencia superior a 123 mil personas.

Rodadas y eventos masivos

La agenda dominical también contempla seis rodadas ciclistas, tres motociclistas y una rodada en patines con recorridos hacia distintos puntos de la capital y del Estado de México, lo que podría ocasionar afectaciones temporales en diversas vialidades.

A ello se suman funciones de Disney On Ice, El Rey León, el Festival de K-Pop Coverdance México 2026, el juego entre Diablos Rojos y Águila de Veracruz, funciones de lucha libre, exposiciones, festividades religiosas y actividades vacacionales distribuidas en distintas alcaldías.