Trabajo independiente, la ocupación que más ha crecido en 2026

En lo que va del 2026, el trabajo independiente es el tipo de ocupación que más ha crecido, según los datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE). Entre enero y junio, el trabajo por cuenta propia ha sumado a 141,178 personas a la población ocupada.

El crecimiento del trabajo independiente se ha dado en un entorno de déficit en la creación de empleo acumulada en el periodo enero-junio de este año, y con un crecimiento de la informalidad laboral.

Por otra parte, el trabajo subordinado registra una caída de 467,568 puestos de trabajo en la primera mitad del año, es el tipo de ocupación con más contracción.

El autoempleo representó en junio el 21.8% de toda la población ocupada. En lo que va del año, el universo ha aumentado 0.4 puntos porcentuales. En términos absolutos, este tipo de ocupación abarca a 13.1 millones de personas.

De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el trabajo independiente suele crecer en contexto con un menor dinamismo del trabajo asalariado.

“Tradicionalmente, el trabajo por cuenta propia en la región ha actuado como un ‘amortiguador’ en contextos de insuficiente demanda de empleo asalariado y, en promedio, tiende a concentrarse en ocupaciones de menor productividad, con altos niveles de informalidad y mayor precariedad”, señala el organismo en su último informe de Panorama Laboral de América Latina y el Caribe.

Por ejemplo, en Argentina cuando se observó una contracción en su empleo asalariado, se registró un alza en el trabajo por cuenta propia. “Lo que indica un desplazamiento hacia formas de inserción menos dependientes del empleo asalariado tradicional y más vinculadas a estrategias individuales de generación de ingresos”, destaca la OIT en su reporte.

En México se ha observado algo similar, una menor creación de trabajo subordinado y un repunte del trabajo por cuenta propia, en un contexto donde la informalidad también ha crecido, entre enero y junio de este año, la tasa de informalidad pasó de 54.6 a 55.0% de la población ocupada.

En ese mismo periodo, según los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el empleo formal registra una contracción de 363,612 plazas.

“Es una situación que se presenta por el desempeño actual de nuestra economía, especialmente por el bajo desempeño en actividades secundarias, las personas recurren al sector informal de la economía por necesidad, porque no hay empleos en otros sectores mejor remunerados y con seguridad social”, dijo Axel Eduardo González, coordinador de datos de México, ¿Cómo vamos? (MCV) en una entrevista previa con El Economista.

Aunque al interior de la economía formal hay trabajos informales, en lo que va del 2026 son los empleos al interior del sector formal los únicos que han crecido en 315,980 personas.

¿Aspiración o salvavidas?

Aunque se ha popularizado la narrativa de que los jóvenes eligen el trabajo independiente porque desean ser sus propios jefes, en términos generales la decisión suele estar motivada por una escasez de oportunidades para incorporarse a un trabajo formal que por una aspiración en el autoempleo.

La última Encuesta Nacional de Egresados (ENE) de la UVM evidencia que casi una cuarta parte de quienes se emplean en esta modalidad lo hace por la falta de oportunidades en el mercado laboral, el principal motivo para elegir esta ruta.

Aunque ocho de cada 10 están satisfechos con este modelo de trabajo, el 62% reconoce que desearía tener un empleo formal en una empresa o en una institución de gobierno.

Esa tendencia también se refleja en las modalidades de trabajo que son atractivas para los jóvenes, si bien los esquemas de nómadas digitales, de profesionistas independientes o de actividades en la gig economy captan la atención de los graduados universitarios, siete cada 10 egresados califican más atractivo un empleo con prestaciones.