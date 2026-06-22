Sheinbaum aclara que 800 millones de pesos para Oaxaca no fueron entregados a la CNTE

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, rechazó que los 800 millones de pesos anunciados para Oaxaca hayan sido entregados a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) o a la Sección 22, y aseguró que esos recursos están destinados exclusivamente a fortalecer la educación pública en la entidad.

“No se dan ese dinero al sindicato. Es falso”, afirmó Sheinbaum Pardo y precisó que los recursos tienen como objetivo mejorar las condiciones educativas para niñas, niños y adolescentes de Oaxaca.

La mandataria mexicana explicó que el presupuesto será utilizado para atender necesidades del sistema educativo estatal, entre ellas la creación de nuevas plazas para docentes en regiones donde existe déficit de personal, así como para mejorar la infraestructura y equipamiento escolar.

“Van dirigidos a donde haga falta mayor número de maestros, en coordinación con la mesa tripartita, y también para mejoras en las escuelas”, indicó.

Sheinbaum Pardo recordó que en años anteriores se implementaron programas específicos para fortalecer el sistema educativo oaxaqueño, como la entrega de computadoras e impresoras a planteles escolares, acciones que, dijo, se realizaron de manera directa y no a través de las organizaciones sindicales.

La titular del Ejecutivo enfatizó que los recursos públicos destinados a educación son administrados por las autoridades correspondientes y llegan directamente a los beneficiarios o a los centros escolares.

“Obviamente no se entregan al sindicato para que el sindicato le entregue a las escuelas. Se entregan de manera directa a las escuelas”, subrayó.

Asimismo, recordó que durante el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador se implementó un esquema para la distribución de uniformes escolares en Oaxaca mediante la Secretaría de la Defensa Nacional, con el fin de garantizar que los apoyos llegaran directamente a los estudiantes.

La jefa del Estado mexicano señaló que actualmente ese apoyo adicional ya no resulta necesario debido a la cobertura nacional de la beca Rita Cetina, mediante la cual las familias reciben recursos para gastos relacionados con la educación de sus hijos.

Defiende diálogo con maestros

Sheinbaum Pardo, defendió la política de diálogo de su gobierno con el magisterio disidente, aseguró que las condiciones laborales de los docentes han mejorado durante los gobiernos de la Cuarta Transformación y afirmó que no se volverá a esquemas en los que las decisiones sobre el sistema educativo quedaban exclusivamente en manos de dirigentes sindicales y autoridades.

Al abordar las demandas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la mandataria reconoció el derecho de los maestros a exigir mejores condiciones laborales y a movilizarse, pero sostuvo que actualmente existe una relación distinta entre el gobierno y el magisterio.

“Creo que siempre se piden mejores condiciones laborales y además, a diferencia del pasado, nadie los reprime”, afirmó.

Explicó que antes algunos maestros podían retirarse con pensiones cercanas a los seis mil pesos mensuales, mientras que ahora pueden alcanzar montos equivalentes al salario medio registrado ante el Instituto Mexicano del Seguro Social.

“Hay un Fondo de Pensiones para el Bienestar que permite que maestras y maestros que antes se iban a jubilar con seis mil pesos mensuales hoy puedan hacerlo con el salario medio del IMSS”, indicó.