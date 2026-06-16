CNTE bloquea Paseo de la Reforma y amenaza con trasladar su plantón al corredor financiero

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) intensificó este martes sus protestas en la Ciudad de México al bloquear distintos puntos de Paseo de la Reforma y advertir que podría trasladar su plantón permanente del Centro Histórico de la Ciudad de México a esta importante avenida si el Gobierno federal no retoma las negociaciones con el magisterio disidente.

La movilización se produjo pese a que en días recientes algunos campamentos fueron retirados del Centro Histórico, lo que permitió la reapertura de vialidades como las calles Madero y 5 de Mayo. Sin embargo, los docentes reiteraron que mantendrán sus acciones de protesta durante la celebración del Mundial de Futbol 2026.

Tres bloqueos paralizan Reforma

Ante la disminución de contingentes, la CNTE dividió a sus integrantes en tres células para realizar bloqueos simultáneos en puntos estratégicos de Paseo de la Reforma: el cruce de Avenida Juárez y Bucareli, la intersección con Insurgentes y la zona del Ángel de la Independencia, donde permanecieron cerrados los cruces con Florencia y Río Tíber.

Las afectaciones provocaron la interrupción casi total de la circulación en ambos sentidos de la avenida, mientras que rutas alternas como Circuito Interior y Río Misisipi registraron importantes congestionamientos viales.

El cierre también impactó la operación de la Línea 1 del Metrobús, que implementó un servicio provisional dividido en dos circuitos: de El Caminero a Glorieta de Insurgentes y de Indios Verdes a Buenavista.

CNTE exige reanudar el diálogo con el Gobierno federal

Durante una conferencia de prensa realizada en las inmediaciones del monumento a El Caballito, dirigentes de la CNTE reiteraron que la organización mantiene abierta la posibilidad de diálogo, pero insistieron en que las negociaciones deben realizarse directamente con la presidenta Claudia Sheinbaum.

Pedro Hernández Morales, secretario general de la Sección 9 de la Ciudad de México, afirmó que la Coordinadora espera una definición clara del Gobierno federal respecto a la continuidad de las mesas de negociación.

El dirigente sostuvo que el movimiento mantiene sus principales demandas, entre ellas la derogación de la Ley del ISSSTE de 2007, la eliminación del sistema de pensiones administrado por las Afores, la recuperación de un régimen pensionario bajo control del Estado y un incremento salarial superior al anunciado por el Gobierno.

Por su parte, Elvira Veleces Morales, secretaria general de la Sección 14 de Guerrero, calificó como insuficientes las propuestas presentadas hasta ahora por las autoridades federales y aseguró que el magisterio no aceptará soluciones que mantengan el esquema actual de ahorro para el retiro.

La dirigente también rechazó las versiones que señalan que integrantes de la Coordinadora habrían recibido beneficios o recursos para frenar las movilizaciones, y exigió pruebas de dichas acusaciones.

Convocan a reforzar movilizaciones durante el Mundial

La CNTE llamó a sus distintas secciones a incrementar la participación en las protestas previstas para este miércoles, previo al partido entre Colombia y Uzbekistán programado en el Estadio Ciudad de México.

Se convocó particularmente a las secciones 9, 10, 11 y 60 a fortalecer la denominada "ola roja" y aumentar la presión mediante movilizaciones y paros laborales. El dirigente adelantó que la Asamblea Nacional Representativa definiría durante la noche de este martes las acciones que el movimiento emprenderá en las próximas horas.

La Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México informó que da seguimiento a los tres bloqueos instalados por la CNTE y señaló que buscará mantener el diálogo con los manifestantes para restablecer la circulación en las vialidades afectadas.

Mientras tanto, los maestros mantienen su exigencia de una reunión directa con la presidenta Claudia Sheinbaum para atender las demandas del magisterio disidente y definir una ruta de negociación que permita resolver el conflicto.