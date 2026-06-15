Desaparecer al Usicamm, promesa incumplida: CNTE

Tras la inauguración del Mundial de Futbol, el diálogo entre el gobierno federal y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) se estancó debido a la negativa del magisterio de cesar sus movilizaciones, lo cual también ha generado un cruce de acusaciones y mayor tensión.

El día del arranque del mundial, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que a partir de agosto su gobierno realizará una consulta directa a cada profesor del país sobre la desaparición de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (Usicamm), para “erradiquemos cualquier posibilidad de caer en los vicios que había en el pasado: de corrupción, de amiguismo, de nepotismo, de influyentismo y de venta de plazas”.

La mandataria criticó a las cúpulas sindicales, al tiempo que reiteró que han existido casos de corrupción dentro del magisterio.

Añadió que no cerrarán la puerta del diálogo con la CNTE, aunque dijo que su gobierno no se explica por qué los maestros recurren a este tipo de manifestaciones, si hay una atención a las demandas del magisterio.

Sobre estas declaraciones, Filiberto Frausto Orozco, secretario General de la Sección 34 del SNTE-CNTE Zacatecas, sostuvo que esto se trata de un anuncio mediático en busca de deslegitimar a la protesta y las representaciones del magisterio.

Recordó que desde el año pasado se dijo que se iba a consultar a los maestros para la eliminación de la Usicamm; “es otro de los compromisos que están en el aire, que se hacen, que no se cumplen y ahora tiene ese matiz, señalar que ya no se reunirá en su dicho con la cúpula, dándonos esa caracterización, lo que nosotros rechazamos categóricamente, no somos una cúpula, somos una representación democrática”.

El líder magisterial cuestionó el método y los tiempos en que se consultará al profesorado, ya que son más de 2 millones de maestros y este proceso, dijo, lo plantean llevar a cabo en una semana.

“Así que me parece más un discurso encaminado a, insisto, demeritar el esfuerzo que estamos haciendo, tratando de hacer ver que somos nosotros intransigentes que no tenemos comunicación con las bases, se equivoca”, enfatizó.

Relación ríspida

Filiberto Frausto Orozco también reclamó que las declaraciones de la mandataria mexicana no abonan a una relación que si bien por distintos factores no ha sido armónica entre gobierno y magisterio, sí debería de apostarse por que fuese menos ríspida, “pero es declaraciones, un tanto ofensivas, no abonan a ese propósito”.

Asimismo, consideró que el magisterio sí tiene voluntad de diálogo, pero que la autoridad, más allá del discurso, no tiene interés en sostenerlo, ello reprochar que tras el arranque del mundial, se tenía pactada una reunión en la Secretaría de Educación Pública (SEP), la cual se canceló de último momento.

En este contexto, y al ser el mundial una “moneda de cambio” para que el magisterio logrará sus demandas, Frausto Orozco reconoció que una vez que se realizó la inauguración de la Copa del Mundo, y el torneo sigue su camino, esto puede influir para que el gobierno opte por una postura “soberbia”, y cierre completamente el diálogo.

Sin embargo, no consideró que hayan gastado ese “cartucho”, pues recalcó que la CNTE tiene la capacidad de reinventarse, de replantear su lucha y “si el día de hoy realizamos una acción y no tuvo el efecto que deseábamos, al día siguiente estaremos planteando otra”.

Al ser cuestionado sobre el posible desánimo que puede haber que entre las y los maestros tras estos días de protestas, que ha hecho que algunos se retiren del platón, el líder magisterial calificó como un fenómeno natural que cada fin de semana se retiren maestros del campamento para ir a ver a sus familias, aunque reconoció que en algunos sí hay cansancio “porque la lucha acá no es fácil”.