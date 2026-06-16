Piden maestros de la CNTE diálogo a gobierno federal

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) ratificó este lunes que continuará con su huelga nacional, el plantón instalado en los alrededores del Zócalo capitalino, y las movilizaciones en todo el país como parte de las acciones para que se cumplan sus demandas.

A su vez, reprocharon que la presidenta Claudia Sheinbaum cierre el diálogo con el magisterio.

“Le pedimos abiertamente que no sea a través de conferencias (mañaneras) sino en una mesa formal que nos lleguen a decir que se va a cancelar la interlocución. Si es así, así lo va a tomar el magisterio a nivel nacional; entonces hay un antes y un después y, por supuesto, que la CNTE se va a organizar mucho más y con más coraje. Es un gran error cerrar (el diálogo), pero que no lo digan afuera, que lo digan de frente", dijo Isael González, secretario General de la Sección 7 de la CNTE.

Ayer más temprano, la mandataria mexicana descartó nuevas reuniones con la CNTE, ello al sostener que “lo que está planteado son reuniones tripartitas en los estados para la problemática de los estados”.

Jornada en casetas

En tanto, en un nuevo día de movilizaciones, y al cumplirse 15 días de huelga nacional, el magisterio liberó el paso en las casetas de San Marcos, Naucalpan y Tlalpan.

Desde la carretera México- Cuernavaca, el magisterio dio una conferencia de prensa donde aseveró que durante este lunes arribarán más contingentes de Oaxaca, Guerrero, Zacatecas, Chiapas, entre otros, para reforzar el plantón en la Ciudad de México, que se ha visto reducido desde hace varios días.

“Hacemos un exhorto respetuoso: se reanudan los canales de comunicación, se restablecen las mesas de diálogo”, añadió Filiberto Fraustro, secretario general de la Sección 34 de Zacatecas.

Protestas en estados

En Baja California, la movilización incluyó la toma de los Sistemas Educativos de los municipios de Tijuana y Ensenada, así como del Palacio Municipal y la Delegación Municipal de San Quintín.

En Chiapas los maestros marcharon; en Oaxaca continúa el cerco al Centro de Distribución de Pemex en Valles Centrales; en Baja California Sur se realizaron bloqueos carreteros y en Quintana Roo tomaron la caseta Mayab Mérida-Cancún-Playa del Carmen.