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Banco central de Perú compra 221 millones de dólares en el mercado de contado

El Banco Central de Reserva del Perú compró 221 millones de dólares a un tipo de cambio promedio de 3.38 soles por dólar.

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Reuters

El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) compró 221 millones de dólares a un tipo de cambio promedio de 3.38 soles por dólar, informó la entidad.

El BCRP también dio a conocer que realizó un swap cambiario de compra por 1,100 millones de soles.

En tanto, la moneda peruana PEN=PDSB cerró la jornada con una apreciación del 0.09%, a 3.3840/3.3850 unidades por dólar.

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