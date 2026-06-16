Bolsa mexicana registra cuarto avance consecutivo; espera anuncio de la Fed

Las bolsas de valores de México registraron una cuarta jornada consecutiva de ganancias. Los índices terminaron en positivo una sesión de altibajos, con los inversionistas en espera de la primera decisión de la Reserva Federal bajo la presidencia de Kevin Warsh, mañana.

El índice líder S&P/BMV IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que agrupa a las acciones locales más negociadas, avanzó 0.40% a 68,482.94 unidades, mientras que el índice FTSE BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores (Biva), avanzó 0.35% a 1,375.46.

S&P/BMV IPCTradingview

Al interior del índice de referencia, la mayoría de los valores cerraron la jornada con avances. Destacaron las acciones de Gentera, con un movimiento de 6.81% a 38.13 pesos, seguidas por las de Volaris, con 4.76% a 14.98 pesos, y OMA, con 2.58% a 240.84 pesos.