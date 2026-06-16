Irán podrá vender petróleo de inmediato tras acuerdo con Estados Unidos

Estados Unidos permitirá a Irán comenzar de inmediato a vender petróleo y combustible en virtud del memorando de entendimiento alcanzado por ambas partes para poner fin a la guerra, dijo el martes un funcionario estadounidense de alto rango.

La disposición relativa a la exención de las sanciones sobre las ventas de petróleo iraní entrará en vigor una vez que se firme el acuerdo esta semana y abarca también servicios como la banca, el transporte y los seguros para facilitar dichas ventas, según la misma fuente.

El funcionario estadounidense señaló que el acuerdo conlleva una serie de condiciones. "Se trata de un acuerdo basado en el cumplimiento", afirmó, solicitando permanecer en el anonimato.

"Irán solo podrá acceder a los beneficios del memorando de entendimiento si cumple todos los puntos acordados, entre ellos: no desarrollar armas nucleares, neutralizar su material enriquecido y no interferir en la libre circulación de la navegación por el estrecho de Ormuz".

El Gobierno del presidente Donald Trump volvió a imponer sanciones al miembro de la OPEP en 2018 debido a su programa nuclear y a su apoyo a grupos militantes en todo Oriente Medio. Irán siempre ha afirmado que su programa nuclear tiene fines civiles.

Brett Erickson, experto en sanciones y director general de Obsidian Risk Advisors, calificó la medida como una "concesión multimillonaria a Irán", ya que "tras meses de presiones por el bloqueo, Washington ha optado por proporcionar a Teherán un beneficio financiero irreversible".

El Ejército estadounidense bloqueó la salida del petróleo iraní por el estrecho de Ormuz, por donde normalmente circula el 20% del crudo y del gas natural licuado del mundo. Teherán cerró de hecho el estrecho después de que Estados Unidos e Israel lanzaron ataques contra Irán el 28 de febrero.

The Wall Street Journal fue el primero en informar de que el acuerdo permitiría a Irán vender petróleo de forma inmediata tras su firma.