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El Economista
Política

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Querétaro impulsa un sistema de cuidados para apoyar a los sectores más vulnerables

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Cortesía.Municipio de Querétaro

El Municipio de Querétaro, gobernado por el presidente municipal Felipe Fernando Macías Olvera, trabaja para crear el primer Sistema Municipal de Cuidados y Corresponsabilidad Social, a través de la Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana, con apoyo de las organizaciones civiles, instituciones educativas, empresas privadas y ciudadanía.

El objetivo es coordinar políticas, programas y servicios para apoyar a las personas que requieren cuidados, como niñas, niños y adolescentes; adultos mayores, personas con discapacidad, personas con enfermedades crónicas y personas cuidadoras; por lo cual, se presentó la ruta de trabajo y el “Compromiso Ciudadano”, para diseñar políticas que contribuyan a lograr la corresponsabilidad social y reconozcan el derecho humano al cuidado y brindar una atención integral a los sectores más vulnerables.

Las autoridades municipales buscan la participación de la sociedad civil organizada para codiseñar juntos dicho Sistema de Cuidados y Corresponsabilidad Social, a partir de las experiencias de quienes viven esa la realidad todos los días, y a su vez, se busca sustentar las decisiones en la ciencia, datos y legalidad.

Además, se busca contar con un banco de información pública en esta materia, para facilitar la construcción de políticas que permitan reconocer, redistribuir, prevenir y reducir las implicaciones del cuidado, en la economía de las familias.

Con esta iniciativa, el Municipio de Querétaro reafirma su compromiso con la participación ciudadana, la colaboración y la innovación, apostando por un modelo de corresponsabilidad social para construir, de manera conjunta, la sociedad del cuidado.

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