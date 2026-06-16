Con inversión histórica y programas sociales, Michoacán frena el abandono de tratamientos por cáncer infantil

Morelia, Michoacán, 16 de junio de 2026.- El estado de Michoacán se encuentra a punto de erradicar por completo el abandono en los tratamientos contra el cáncer infantil. Este logro es el resultado directo de una estrategia integral del Gobierno del Estado que combina una inversión histórica en tecnología médica de vanguardia y un sólido esquema de programas sociales.

Para alcanzar este objetivo, la administración estatal destinó 165 millones de pesos a la adquisición de un nuevo acelerador lineal y un equipo PET Scan, así lo señaló el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla. Explicó que se implementaron programas sociales con una inversión anual cercana a los 100 millones de pesos, diseñados específicamente para garantizar que los pacientes no falten a sus citas médicas.

El mandatario detalló que desde el año 2022 se diseñaron programas únicos en el país, dirigidos a Mujeres con Cáncer de Mama y/o Cervicouterino Invasor, así como a Familias Cuidadoras de Niñas y Niños con Cáncer los cuales brindan 4 mil pesos mensuales para gastos de transporte o alguna otra necesidad.

"Con estos apoyos logramos una reducción histórica en el abandono de los tratamientos, el cual pasó del 30 por ciento en el 2022 al 2 por ciento en la presente anualidad”, refirió el mandatario.

Resaltó que esta estrategia ha permitido que más menores con diagnóstico oncológico concluyan sus etapas médicas con mayores posibilidades de recuperación. Lo anterior es posible gracias al acompañamiento integral y al apoyo económico mensual que las familias reciben a través de la Secretaría del Bienestar estatal, disminuyendo la carga financiera que suele provocar la interrupción de los cuidados.

Actualmente, la entidad registra 220 niñas y niños que se encuentran en tratamiento activo, 380 en fase de vigilancia y 500 ya han superado el cáncer.

De acuerdo a un balance, en 10 meses de operación del nuevo equipo tecnológico, los resultados en la atención clínica reflejan un impacto directo en la población, ya que 922 pacientes han recibido atención especializada de radioterapia, se han realizado 13 mil 678 radiaciones y se contabilizan mil 081 estudios de alta especialidad con este equipamiento.