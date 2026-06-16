Carlos Torres Rosas asume como nuevo director de Nafin y Bancomext

Este martes, Carlos Torres Rosas tomó posesión como nuevo director general de Nacional Financiera (Nafin) y del Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext), tras su nombramiento por parte de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

Torres sustituye a Roberto Lazzeri, quien recientemente fue nombrado y ratificado como nuevo embajador de México en Estados Unidos.

En un comunicado, se detalló que al asumir la titularidad de Nafin y Bancomext, Torres Rosas recalcó su compromiso de honrar la confianza de la Presidenta Claudia Sheinbaum con honestidad y profesionalismo.

Asimismo, señaló que trabajará para que estas instituciones sirvan cada vez más al desarrollo del país, en el marco del financiamiento a la estrategia del Plan México, impulsando proyectos que generen bienestar y fortalezcan la economía moral.

Trayectoria

De acuerdo con Nafin y Bancomext, el nuevo titular de ambos bancos de desarrollo es licenciado en administración de empresas por la Universidad de Bath, en el Reino Unido, y realizó estudios en finanzas e inversiones en la Escuela de Administración de Rotterdam de la Universidad Erasmus, en los Países Bajos.

Hasta el 15 de junio de este año, se desempeñó como secretario técnico del Gabinete de la Presidencia de la República y coordinador general de Programas para el Bienestar, cuyas responsabilidades incluyen el seguimiento físico y financiero de programas y proyectos prioritarios del Gobierno de México.

De igual forma, fue responsable de dar seguimiento al cumplimiento de acuerdos e instrucciones del Ejecutivo Federal con dependencias y entidades públicas, así como de coordinar la planeación, ejecución y evaluación del trabajo de las delegaciones de los Programas para el Bienestar en las entidades federativas.

De acuerdo con cifras de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), al cierre del primer trimestre del 2026, la cartera de crédito de Nafin ascendía a 285,392 millones de pesos; mientras que la de Bancomext era de 297,996 millones.