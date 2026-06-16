Mbappé supera a Giroud y ya es el máximo artillero en la historia de Francia

El capitán de Francia, Kylian Mbappé, se convirtió el martes en el máximo artillero de la ⁠historia de su país ⁠tras marcar un doblete frente a Senegal en el Mundial 2026, superando la marca de 57 goles que ostentaba Olivier Giroud.

En el partido inaugural de Francia en el Mundial, disputado en el New York New Jersey Stadium, Mbappé superó al portero rival en el minuto 66 y anotó su gol internacional número 58 con un golazo desde media distancia en el tiempo de descuento de la segunda parte.

"Felicitaciones, Kylian. Lo has conseguido. Me alegro mucho por él", declaró Giroud, quien ejerce de comentarista para la BBC.

El delantero del Real Madrid de 27 años había sido objeto de una polémica extraordinaria de ⁠cara al Mundial, pero ⁠cobró vida en la ⁠segunda parte del encuentro en el que Francia ⁠venció a Senegal por 3-1 en el arranque del Grupo I.

Giroud afirmó que Mbappé le había prometido su camiseta del partido.

Francia se enfrentará a Irak el lunes en Filadelfia, antes de medirse a Noruega en su último partido de la ⁠fase de grupos, el 26 de junio.