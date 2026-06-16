Wall Street cierra mixto por caída de tecnológicas; espera anuncio de la Reserva Federal

Los principales índices de Wall Street terminaron la jornada de este martes con desempeños mixtos. El Dow Jones avanzó, marcando un nuevo récord intradiario, mientras que sus pares bajaron afectados por el descenso de los valores del sector tecnológico.

El Promedio Industrial Dow Jones, integrado por las acciones de 30 gigantes, subió 0.64% a 51,999.67 puntos, mientras que el S&P 500, de las compañías más valiosas, cedió 0.57% a 7,511.35 unidades, mientras que el Nasdaq cedió 1.15% a 26,376.34.

Gran parte del mercado extendió el avance observado el lunes, luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que se alcanzó un acuerdo de paz preliminar con Irán, que podría firmarse por ambas partes este viernes en un evento.

Los inversionistas tomaron un poco de ganancias en las acciones de tecnología a la espera del primer anuncio de política monetaria de la Reserva Federal (Fed) con Kevin Warsh como presidente del banco central, cuyos comentarios serán fundamentales.

Siete de los 11 sectores principales del S&P 500 cerraron la sesión con avances, liderados por las empresas del sector financiero (+1.49%). Tecnologías de la información (-2.33%) fue el que más cayó. Dentro del índice Dow Jones, JP Morgan (+3.68%) destacó.

En los desempeños individuales, destacó el comportamiento de los títulos de SpaceX (+4.8%), que por la mañana se dispararon más de 10% llegando a superar la capitalización de Amazon (-0.01%), tras anunciar la adquisición de una compañía de software.