Científicos identifican 166,000 km² de arrecifes de coral capaces de sobrevivir a la crisis climática

Científicos identificaron cerca de 166,000 km² de arrecifes de coral capaces de sobrevivir y recuperarse del cambio climático, una superficie tres veces mayor de lo que se había estimado anteriormente, indicó un estudio publicado el martes.

Los arrecifes de coral, que sustentan una cuarta parte de toda la vida marina, se han visto sometidos a un estrés severo como consecuencia de violentas tormentas tropicales, la polución y episodios masivos de "blanqueamiento" provocados por el aumento vertiginoso de las temperaturas oceánicas.

Algunos científicos advierten de que se enfrentan a un declive irreversible.

Sin embargo, un análisis de 45,000 estudios sobre corales, junto con décadas de datos climáticos y oceánicos, ha identificado arrecifes resistentes al cambio climático en 71 países y 100 territorios, incluidas zonas del Caribe y de los océanos Pacífico y Atlántico que no se habían reconocido antes.

"A menudo se presenta a los arrecifes de coral como ecosistemas que ya no tienen salvación", afirmó Emily Darling, directora de conservación de corales de la Sociedad para la Conservación de la Vida Silvestre (WCS) y una de las autoras del informe.

"Esta investigación demuestra lo contrario: sabemos dónde está la esperanza y lo que necesitamos ahora es voluntad política".

Actualmente, los países están elaborando planes de acción destinados a someter el 30% de sus entornos terrestres y marinos a protección formal antes de que termine la década, un objetivo conocido como "30 para 2030", y la nueva investigación permitirá a los gobiernos tener en cuenta la ubicación de los arrecifes de coral en su planificación.

"Solo el 28% de los arrecifes se encuentran en la actualidad dentro de áreas protegidas y conservadas, por lo que la oportunidad es clara, al igual que la urgencia, sobre todo ahora que nos enfrentamos a un próximo fenómeno de El Niño de gran intensidad", comentó Darling en una rueda de prensa.

Stacy Jupiter, coautora y directora ejecutiva del Programa Marino Global de la WCS, señaló que los datos podrían proporcionar a los gobiernos la información necesaria para decidir dónde destinar los limitados fondos disponibles y dar a los arrecifes más resilientes la mejor oportunidad posible de sobrevivir.

"En determinados casos, cuando los arrecifes se sitúan por debajo de ciertos umbrales de funcionamiento del ecosistema, puede ser necesario aplicar criterios de priorización, lo que implicaría que tal vez debamos abandonar esos lugares", señaló.