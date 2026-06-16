El Senado de EU rechaza limitar el poder militar de Trump a días de sellar la paz con Irán

El Senado de Estados Unidos rechazó este martes una resolución sobre los poderes de guerra del presidente Donald Trump, a quien ordenaba retirar las fuerzas estaodounidenses de las hostilidades contra Irán, a días de que Teherán y Washington sellen en Ginebra, Suiza, el memorando de entendimiento para poner fin al conflicto.

La Cámara Alta rechazó la moción por un estrecho margen, con 47 votos frente a 48, en una votación en la que cuatro senadores republicanos se han unido a la minoría demócrata.

Se trata de Susan Collins (Maine), Bill Cassidy (Luisiana), Lisa Murkowski (Alaska) y Rand Paul (Kentucky), mientras que el senador demócrata John Fetterman (Pensilvania) fue el único de su bancada que votó contra la resolución.

A esto se suma que cinco senadores se ausentaron de la votación: los demócratas Michael Bennet (Colorado), Cory Booker (Nueva Jersey), Bernie Sanders (independiente por Vermont), además de los republicanos Josh Hawley (Misuri) y Mitch McConnell (Kentucky), según recoge 'The Hill'.

La resolución, impulsada por el senador demócrata Raphael Warnock (Georgia), ordenaría al inquilino de la Casa Blanca "retirar a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos de las hostilidades dentro o contra Irán, a menos que estén explícitamente autorizadas por una declaración de guerra o una autorización específica para el uso de la fuerza militar".

El apoyo de los republicanos a la guerra de Irán comenzó a flaquear en las últimas semanas y de hecho, a principios de junio la Cámara de Representantes aprobó por primera vez una resolución para limitar los poderes de guerra en Irán, tras siete intentos fallidos, si bien requería la aprobación de ambas cámaras.