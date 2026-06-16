Gobierno de Puebla busca integrar 130 cooperativas en 2026

Puebla, Pue. En el presente año, el gobierno del estado busca integrar 130 cooperativas que se sumen a las 43 que existen en Puebla, con el fin de que puedan ampliar sus canales de comercialización e incluso exportar, sobre todo al “mercado de la nostalgia” en Estados Unidos.

El secretario de Desarrollo Económico y Trabajo (Sedetra) estatal, Víctor Gabriel Chedraui, comentó que la integración de estos grupos, sobre todo con productores en el interior del estado, tiene un impacto positivo, para mermar “el coyotaje”.

Indicó que los mercados cada vez demandan productos con alto valor agregado, por lo que se quiere aprovechar esas oportunidades para el sector rural, donde a los que integran cooperativas se les apoya en reestructurar sus marcas y que cumplan con las medidas sanitarias, en caso de exportar.

“La integración de cooperativas tiene que ser una prioridad en Puebla, pero debe ir acompañado de la capacitación y el convencimiento”, comentó.

Puntualizó que estas sociedades tienen objetivos claros de vender con calidad y a buen precio, por ello el promover esa organización, la cual ahora genera resultados a corto plazo.

Mayor participación del sector rural

Gabriel Chedraui destacó que al pasar de siete a 27 regiones con la actualización del mapa productivo se logra tener más participación del campesino, así como identificar las áreas de oportunidades.

Entre los beneficios que se resaltan con la conformación de cooperativas, es que pueden acceder a créditos con tasas de interés más bajas con respecto a la banca comercial.

El funcionario de la Sedetra comentó que el gobierno del estado y Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA) tienen financiamientos de 80,000 hasta un millón de pesos para potenciar a las cooperativas.

Ahondó que algunas de las cooperativas van enfocadas a la estrategia Hecho en México y la Marca Puebla 5 de Mayo, propuestas que, al igual que el programa Formemos Cooperativas, ayudan a la ciudadanía.

Puntualizó que sólo bajo ese esquema, los productores pueden salir del rezago y ayudar a que no siga creciendo la pobreza.

Asimismo, dijo que no se trata de acumular cooperativas en la administración estatal sino generar núcleos con objetivos de entrar a los distintos mercados, mantenerse y crecer.