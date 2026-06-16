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Banco Central de Chile mantiene la tasa clave de interés en 4.5%
La institución financiera chilena reiteró que la evolución futura de la Tasa de Política Monetaria irá evaluándose reunión a reunión en función del desarrollo de los acontecimientos.
El Banco Central de Chile mantuvo el martes su tasa de interés de referencia en 4.5%, en una decisión unánime y en línea con las expectativas del mercado.
La Tasa de Política Monetaria (TPM) se mantiene en ese nivel desde diciembre.
"El Consejo estima que el balance de riesgos para la inflación se ha ido equilibrando, aunque el escenario macroeconómico sigue sujeto a un grado de incertidumbre mayor al habitual", dijo en su comunicado.
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"Si bien el desempeño de la actividad ha estado afectado principalmente por factores de oferta transitorios y las perspectivas de demanda no tienen mayores cambios, varios determinantes del consumo de los hogares han tenido un comportamiento menos favorable", agregó.
Reiteró que la evolución futura de la Tasa de Política Monetaria irá evaluándose reunión a reunión en función del desarrollo de los acontecimientos. En las reuniones de enero, marzo y abril el banco decidió no aplicar cambios en la TPM y ha citado la "incertidumbre" que rodea la evolución del panorama internacional y la presión de la guerra en Irán sobre la inflación.
Los precios locales fueron impactados por un fuerte aumento en los combustibles aplicado por el gobierno del presidente José Antonio Kast, para nivelar los precios internos frente a los crecientes valores internacionales.
En mayo, la inflación anualizada alcanzó un 3.9%, cerca del tope del rango de tolerancia del banco de entre 2-4%.
El banco dijo además que hacia adelante, se proyecta un mayor empuje del gasto público y un menor impulso del consumo de los hogares, cuyos fundamentos se han debilitado. "La inversión también se revisa a la baja para este año, aunque sus proyecciones de mediano plazo aumentan", apuntó.
El miércoles, el organismo rector entregará una actualización de sus proyecciones macroeconómicas en su Informe de Política Monetaria (IPoM).