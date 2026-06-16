Banco Central de Chile mantiene la tasa clave de interés en 4.5%

El Banco Central de Chile mantuvo el ⁠martes su tasa de interés de referencia en 4.5%, en una decisión unánime y en línea con las expectativas del mercado.

La Tasa ⁠de Política Monetaria (TPM) se mantiene ⁠en ese nivel desde diciembre.

"El Consejo estima que el balance de riesgos para la inflación se ha ido equilibrando, aunque el escenario macroeconómico sigue sujeto a un grado de incertidumbre mayor al habitual", dijo en su comunicado.

"Si bien el desempeño de la actividad ha estado afectado principalmente por factores de oferta transitorios y las perspectivas de demanda no tienen mayores cambios, varios determinantes del consumo de los hogares han tenido un comportamiento menos favorable", agregó.

Reiteró que la evolución futura de la Tasa ⁠de Política Monetaria irá evaluándose reunión a reunión en función del desarrollo de los acontecimientos. En las reuniones de enero, marzo y abril el banco decidió no aplicar cambios en la TPM y ha citado la "incertidumbre" que rodea la evolución del panorama internacional y la presión de la guerra en Irán sobre la inflación.

Los precios locales fueron impactados por un fuerte aumento en los combustibles ⁠aplicado por el gobierno del presidente ⁠José Antonio Kast, para nivelar ⁠los precios internos frente a los crecientes valores internacionales.

En mayo, la inflación ⁠anualizada alcanzó un 3.9%, cerca del tope del rango de tolerancia del banco de entre 2-4%.

El banco dijo además que hacia adelante, se proyecta un mayor empuje del gasto público y un menor impulso del consumo de los hogares, cuyos fundamentos se han debilitado. "La inversión también se revisa a la baja para este año, aunque ⁠sus proyecciones de mediano plazo aumentan", apuntó.

El miércoles, el organismo rector entregará una actualización de sus proyecciones macroeconómicas en su Informe de Política Monetaria (IPoM).