Utilidades de las Afores por administrar ahorros crecieron más de 20% entre enero y mayo de 2026

Las utilidades netas de las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores) han crecido 21% en lo que va 2026 y ya están recuperadas del revés que tuvieron en marzo por las históricas minusvalías que sufrieron los ahorros de los trabajadores en dicho mes.

De enero a mayo del presente año, las utilidades de las Afores por administrar los ahorros de los trabajadores totalizaron 7,653 millones de pesos, de acuerdo con datos de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar).

Sólo en mayo, las Afores obtuvieron 1,995 millones de pesos de ganancias netas, con lo que sumado a los 2,526 millones de pesos de utilidades obtenidos en abril, ya se han recuperado de la pérdida neta que sufrieron en marzo.

Y es que hay que recordar que en marzo de 2026, los ahorros para el retiro de los trabajadores sufrieron su mayor minusvalía mensual en términos nominales en la historia (de 417,321 millones de pesos) por el inicio de la guerra en Irán.

Por mandato regulatorio, las Afores tienen una parte de su capital invertido en las Siefores en las que invierten los ahorros para el retiro de los trabajadores, por lo que los rendimientos que tengan las mismas se ve reflejado en sus utilidades netas.

De ahí que, gracias a las plusvalías logradas en abril y mayo, las ganancias de las Afores se hayan recuperado en esos mismos meses.

¿De dónde provienen las ganancias de las Afores?

Las Afores obtienen sus ganancias a partir de las comisiones que cobran a los trabajadores por administrar sus ahorros. Para este 2026, la comisión promedio cobrada por las 10 Afores es de 0.54% sobre los recursos administrados.

En los primeros cinco meses de 2026, los ingresos por comisiones de las Afores sumaron 19,002 millones de pesos, un crecimiento de 33% en comparación con el mismo periodo del año pasado.

Hay que recordar que en el 2022 entró en vigor una reforma para topar las comisiones cobradas para las Afores, para que éstas no pudieran ser más altas que el promedio cobrado en los sistemas pensionarios de Estados Unidos, Colombia y Chile.

Con la reforma, las comisiones cobradas por las Afores pasaron de 0.90% (en 2020) a menos de 0.60% a partir del 2022.

Es gracias a esta reforma que topó las comisiones que, a pesar de que los ingresos y las utilidades de las Afores han crecido considerablemente, los niveles de ganancias aún están por debajo de los niveles que llegaron a alcanzar en 2020 en términos reales.

¿Cuáles fueron las Afores que más ganaron?

Las cinco Afores que más utilidades o ganancias obtuvieron en enero-mayo de 2026 por administrar los ahorros para el retiro de los trabajadores fueron:

XXI Banorte: 1,443 millones de pesos

Banamex: 1,306,358 millones de pesos.

SURA: 1,244 millones de pesos.

Profuturo: 1,222 millones de pesos.

PensionISSSTE: 930.35 millones de pesos.

PensionISSSTE, al ser la única Afore 100% pública, también es la única administradora que no se queda con las utilidades que genera, sino que las reparte entre sus cuentahabientes.

Del resto de las Afores, ocho son totalmente privadas y se quedan sus utilidades, mientras que XXI Banorte es de Grupo Financiero Banorte y del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).