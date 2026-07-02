Taylor Swift y Travis Kelce se casaron y preparan festejo en el Madison Square Garden: New York Post

La superestrella de la música pop Taylor Swift y el jugador ⁠de la NFL Travis Kelce se casaron, informó el jueves la sección "Page Six" del New York Post, que citó fuentes anónimas, mientras se llevaban a cabo los preparativos para una celebración en el Madison Square Garden de Nueva York.

La pareja intercambió votos ante un "pequeño ⁠grupo de seres queridos", según la publicación. No ⁠se especificó cuándo ni dónde tuvo lugar la boda, pero se señaló que el jet privado de Swift había estado recientemente en Nashville.

El representante de Swift no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Mientras, los trabajadores se afanaban el jueves en preparar el Madison Square Garden para lo que se esperaba que fuera una fastuosa celebración de las megaestrellas.

Si bien ninguno de los dos ha hecho comentarios sobre las informaciones de los medios acerca de una fiesta durante el fin de semana festivo, el equipo de relaciones públicas de la cantante anunció el jueves que Kelce y Swift habían donado 26 millones de dólares a varias organizaciones benéficas de Nueva York y otros lugares esta semana.

Varios medios de comunicación informaron que Swift y Kelce celebrarán un evento para 100 personas en el pabellón deportivo el jueves, seguido de una fiesta con 1,000 personas el viernes.

En el Madison Square Garden, los trabajadores han estado trayendo comida y decoración para hacer que todo el recinto brille con luz propia. Las cámaras captaron follaje, una caja con la inscripción "fiesta en el jardín" y otra etiquetada como "carne de langosta".

El calendario público del recinto no muestra ningún evento programado hasta el martes: un inusual periodo de seis días en un verano por lo demás repleto de conciertos. La policía instaló vallas alrededor del recinto el jueves por la mañana, cerrando calles y bloqueando las aceras.

La ciudad de Nueva York ya estaba en plena efervescencia por los grandes acontecimientos del fin de semana del Día de la Independencia de Estados Unidos.

Grandes veleros entrarán el sábado en el puerto de Nueva York para conmemorar el 250.º aniversario de la Declaración de Independencia, y el domingo está previsto un partido ⁠de la Copa del Mundo de futbol en la cercana Nueva Jersey.

El ⁠miércoles, los transeúntes se detuvieron para observar a una pareja ⁠rusa de temerarios que escaló hasta lo alto del Empire State Building y desplegó una pancarta en la que se pedía la paz mundial.

Los ⁠grandes eventos coinciden con unas altas temperaturas que han llevado a las autoridades municipales a declarar una emergencia por calor. Al ser preguntado sobre una posible boda de Swift, el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, aprovechó el momento para instar a la gente a quedarse en casa para protegerse del calor extremo.

Reuters confirmó que una empresa de organización de eventos había solicitado un permiso para cerrar las calles alrededor del Garden desde el jueves hasta el mediodía del sábado.

El recinto se encuentra sobre un importante nudo de transporte público, y el miércoles los transeúntes se detuvieron a observar los preparativos.

Los cortes de tráfico suponían un inconveniente para quienes intentaban desplazarse ⁠por Nueva York, pero no para Tara Rosales, un fan de Swift de Utah, quien dijo sentirse "un 1,000% emocionada" por el evento. "Ella nunca es un inconveniente. Taylor puede hacer lo que quiera", agregó.