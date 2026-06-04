Cuidados y educación superior abren debate sobre igualdad laboral femenina

La agenda de igualdad de género tiene un frente pendiente en la educación superior: la distribución del trabajo de cuidados. Repara Lumea A.C., organización enfocada en la prevención de la violencia de género, advierte que las universidades pueden tener un papel estratégico para visibilizar, investigar y transformar una desigualdad que afecta la trayectoria académica, laboral y económica de las mujeres.

La organización, dirigida por Flor Rodríguez, plantea avanzar hacia la desfeminización de los cuidados, concepto que implica dejar de considerar estas tareas como una responsabilidad natural de las mujeres y asumirlas como una función social compartida entre hogares, hombres, Estado, empresas, comunidades e instituciones educativas.

El tema cruza directamente a las universidades. Muchas estudiantes combinan clases, prácticas profesionales, empleo y responsabilidades domésticas o familiares. Esa carga puede traducirse en rezago escolar, abandono, menor participación en actividades académicas, restricciones de movilidad y menos oportunidades para construir redes profesionales.

Brecha educativa

El trabajo de cuidados incluye la atención de niñas, niños, personas mayores, enfermas o con discapacidad, además de tareas domésticas indispensables para sostener la vida diaria. Aunque su valor económico y social es amplio, gran parte de estas actividades permanecen sin remuneración ni reconocimiento.

De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo, 76.2% del trabajo de cuidados no remunerado en el mundo es realizado por mujeres. Además, más de 600 millones de mujeres están fuera del mercado laboral por responsabilidades de cuidado.

Para Repara Lumea, estas cifras también impactan al sistema educativo. Cuando una mujer reduce su carga académica, retrasa su titulación o abandona sus estudios por cuidar, la desigualdad se reproduce en el ingreso, la empleabilidad y la autonomía económica.

Formación con enfoque social

La educación superior puede contribuir a cambiar esta lógica. Las universidades tienen capacidad para producir investigación, formar profesionistas y diseñar políticas internas que reconozcan la corresponsabilidad de los cuidados.

La agenda no sólo compete a las áreas de género. También involucra derecho, economía, salud, educación, administración pública, arquitectura, urbanismo y ciencias sociales. Pensar los cuidados desde la universidad permite formar perfiles capaces de diseñar políticas, servicios, infraestructura y modelos laborales más equitativos.

Repara Lumea propone reconocer el cuidado como un derecho y como un trabajo con valor económico y social; redistribuir las tareas entre todos los actores; impulsar servicios accesibles y de calidad; y dignificar el trabajo remunerado de cuidados.

Este enfoque coincide con la agenda de las “5R” de la OIT: reconocer, reducir, redistribuir, remunerar y representar.

Corresponsabilidad universitaria

Para Flor Rodríguez, directora ejecutiva de Repara Lumea, la igualdad no podrá avanzar mientras los cuidados sigan colocados sólo sobre las mujeres. La transformación requiere políticas públicas, pero también un cambio cultural desde los espacios educativos.

Las universidades pueden abrir esa conversación en las aulas, en sus investigaciones y en sus propias prácticas institucionales. Flexibilidad académica, servicios de apoyo, protocolos de igualdad, programas de sensibilización y formación docente son parte de las rutas posibles.

Repara Lumea llama a autoridades, sector privado, sociedad civil y universidades a impulsar una sociedad del cuidado. Para el ámbito académico, el desafío es formar generaciones que entiendan que cuidar no es una tarea femenina, sino una responsabilidad colectiva.