Microsoft invierte 2,200 millones y destinará 6,000 empleados en nueva unidad de adopción de la IA

El gigante tecnológico estadounidense Microsoft ha anunciado una inversión de 2,500 millones de dólares (2,185 millones de euros) y destinará hasta 6,000 empleados en el desarrollo de su nueva unidad de negocio, Microsoft Frontier Company, centrada en impulsar la transformación digital mediante la IA.

"La adopción de la IA avanza a un ritmo vertiginoso. Los clientes han superado la fase experimental y comprenden la importancia de adoptar la IA para transformar sus negocios. Ahora se centran en obtener resultados empresariales medibles y demostrar el retorno de su inversión en IA, al tiempo que garantizan la potenciación de su inteligencia y la protección de su propiedad intelectual", ha explicado el director ejecutivo de la división comercial de Microsoft, Judson Althoff.

Por ello, la estrategia de la compañía tecnológica tendrá como principal objetivo diseñar, desarrollar, desplegar y mejorar "continuamente" sistemas de IA a gran escala, basándose en resultados empresariales medibles, de tal manera que aspira a convertirse en la división de ingeniería "más grande, capaz y orientada a resultados del sector".

Althoff ha señalado que el desarrollo de IA y la confianza se sitúan como los dos componentes "más importantes" de cualquier solución de inteligencia artificial para permitir a los clientes utilizar diferentes herramientas para gestionar los riesgos.

"Las empresas necesitan establecer una plataforma de inteligencia para que su coeficiente intelectual único -sus datos propios, su experiencia, sus flujos de trabajo y sus procesos de toma de decisiones- se desarrolle progresivamente desde dentro, utilizando los modelos que elijan para crear soluciones y flujos de trabajo de IA", ha argumentado.

El encargado de liderar esta nueva unidad de negocio será Rodrigo Kede Lima, quien ostentará la presidencia. Lima cuenta con más de 30 años en el sector, los seis últimos en la compañía, donde ha liderado transformaciones empresariales como responsable de ventas en América y Asia.

Además, para alcanzar una mayor escala, Microsoft colaborará con sus socios con el objetivo de "ofrecer este valor diferencial a nuestros clientes en todos los mercados y segmentos a nivel mundial", entre estos socios se encuentran Accenture, Capgemini, EY, KPMG y PwC.

"Me entusiasma todo lo que Microsoft Frontier Company hará por nuestros clientes para que aprovechen al máximo la Transformación Frontier. En definitiva, se trata de inteligencia y confianza, y de empoderar a nuestros clientes para que logren resultados significativos y un retorno de su inversión", ha concluido Althoff.