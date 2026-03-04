Volaris en caída libre: Reporte trimestral e inseguridad castigan sus acciones

Las acciones de la aerolínea mexicana Volaris que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) han experimentado caídas recientes, lastradas por los resultados de su reporte trimestral y factores de inseguridad regional.

Los títulos de Volaris retroceden 0.67% y cotizan en 13.38 pesos cada uno, con lo que se encamina a registrar su cuarta jornada consecutiva con decrementos, acumulando un descenso de 13.34 por ciento.

En lo que va del año, los papeles de la aerolínea muestran una baja de 16.27 por ciento.

El 25 de febrero de 2026, las acciones cayeron un 6% tras la publicación de resultados financieros que no cumplieron con las expectativas del mercado.

El mercado reaccionó de forma negativa tras el reporte del cuarto trimestre de 2025 y las proyecciones para el inicio de 2026.

La empresa reportó presiones en sus márgenes operativos, lo que disparó una caída en sus papeles de 6% en una sola jornada a finales de febrero.

Otro factor negativo, fue la reciente ola de violencia e incertidumbre en el estado de Jalisco, un nodo logístico clave para la compañía, impactó la confianza de los inversionistas, provocando bajas generalizadas en el sector de transporte y turismo.