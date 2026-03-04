Portugal autoriza a Estados Unidos utilizar su base aérea de las Azores para atacar Irán

El gobierno de Portugal autorizó a Estados Unidos a utilizar una base aérea del archipiélago de las Azores en el marco de operaciones dirigidas contra Irán, pero de manera "condicional", se justificó el miércoles ante el Parlamento el primer ministro Luís Montenegro.

Esta autorización fue "concedida de forma condicional (...), es decir, siempre que esas operaciones sean de carácter defensivo o de represalia, que sean necesarias y proporcionadas y que tengan como único objetivo blancos militares", afirmó el jefe del gobierno conservador.

"Estas tres condiciones están alineadas con el derecho internacional", subrayó Montenegro, quien, ante las peticiones de aclaración de la oposición socialista, evitó afirmar claramente si apoyaba o se oponía a los bombardeos lanzados contra Irán.

"Portugal no ha seguido, no ha suscrito ni ha estado implicado en esta acción militar", declaró el primer ministro, añadiendo de inmediato que "no cabe duda de que Portugal mantiene una relación mucho más estrecha con nuestro aliado, Estados Unidos", que con Irán.

Montenegro también evitó posicionarse en apoyo del gobierno socialista de España, amenazado con represalias por el presidente estadounidense Donald Trump por haber rechazado permitir el uso de bases en territorio español, como sí hicieron el presidente francés Emmanuel Macron o el presidente del Consejo Europeo, el portugués António Costa.