Ventas de autos en México frenan en febrero; agencias vendieron 118,297 unidades

Las ventas de vehículos ligeros en México redujeron ligeramente en 0.3% durante febrero del 2026, con 118,297 unidades unidades vendidas, respecto al año pasado, el volumen reportado representó el segundo más alto en la venta de la industria automotriz, después del 2025, reportó este miércoles el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

La Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA) y la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) destacaron que la comercialización en el sector automotriz durante el primer bimestre del 2026 reportó cifras récord en la historia de la industria, al acumular 250,076 vehículos ligeros.

Este monto representa incremento del 4.4% durante el acumulado de enero y febrero del presente año, luego de que en 2025 se vendieron 239,555 unidades, esto es 10,521 autos adicionales.

El mercado automotriz mexicano muestra signos de crecimiento, ante la mayor presencia de marcas automotrices como las chinas y la competencia que arrecia por atraer al consumidor mexicano.

Durante febrero, dos marcas automotrices chinas se adhirieron a la base de datos del INEGI, Zeekr y Link&Co, ambas del grupo Geely, que juntas aportaron 304 unidades, equiparando la misma cantidad que comercializa Volvo.

Mientras marcas como Hyundai redujeron sus ventas en 18%, Nissan en 5.5%, Mazda cae 10% y 35% Mercedes Benz, la automotriz Geely creció 249% y Jetour SOUEAST aumenta sus ventas en 775% durante febrero.

El presidente de la AMDA precisó que al incorporar información de marcas que no reportan sus cifras al Inegi, como BYD, GAC, Chirey y Omoda, la comercialización de autos en febrero se ubicaría en 125,674 unidades, reflejando un avance anual de 1.2% en comparativa con mismo mes de 2025, confirmándo el nivel más elevado observado de ventas para un mes de febrero.

En el acumulado el mercado se ubicaría en 265,563 unidades con un avance anual de 5.6% con respecto a 2025, validando también récord en cifras del primer bimestre de 2026.

Aunque, el mercado de vehículos ligeros en febrero fue ligeramente inferior a lo estimado por AMDA, que se situó en 119,926 unidades. La estimación tuvo una diferencia porcentual de 1.38% con respecto al dato observado de 118,297 unidades.