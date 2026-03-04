Bitcoin se dispara 8% y se mantiene cerca de alcanzar los 74,000 dólares

El precio del bitcoin se disparó el martes alrededor de 8% y muy cerca de alcanzar los 74,000 dólares, ampliando el rebote desde los mínimos del fin de semana provocados por el conflicto en Oriente Medio.

La criptomoneda más valiosa del mundo alcanzó un máximo en la sesión de 73,987.40, muy cerca del nivel de los 74,000 dólares, según datos de Investing, antes de aminorar las ganancias y cotizar alrededor de los 73,800 dólares marcando un incremento de 7.86 por ciento.

El movimiento ocurre cinco días después de que el criptoactivo cayó cerca de los 63,000 dólares el sábado, tras el ataque conjunto entre Estados Unidos e Israel en contra de Irán, lo que desencadenó un conflicto armado en la región de Oriente Medio.

El movimiento de Bitcoin está "impulsado en gran medida por las crecientes tensiones geopolíticas y la incertidumbre", dijo Alex J., CPO de LetsExchange, a la plataforma de noticias Decrypt.

Por ahora, la ruptura de bitcoin cerca de los 74,000 ha reavivado el impulso alcista en el mercado, pero el desempeño de la criptomoneda en los próximos días señalará si realmente se ha formado un nuevo nivel psicológico.

Impulsa al mercado cripto

El aumento del precio del bitcoin impulso a otras criptomonedas. Ethereum, la segunda moneda virtual más valiosa, registró un aumento de 10% en 2,178.55 dólares, XRP (Ripple) escaló 7% en 1.45 dólares.

Solana y Cardano presentaron alzas de 8.75% y 6.61%, respectivamente. Dogecoin repuntó más de 15% y BNB, la criptomoneda del ecosistema de Binance, subió alrededor de 4.6% en 663 dólares.

El índice de miedo y codicia, que mide el sentimiento del mercado de criptomonedas, se mantuvo en 19 puntos indicando “miedo extremo”, pese a que ayer subió hasta las 20 unidades por primera vez desde el 31 enero.

El valor del mercado cripto en conjunto subió 6.45% y alcanzó los 2.49 billones de dólares, según datos de CoinMarketCap.

Las empresas relacionadas con el mercado cripto que cotizan en Wall Street también mostraron rendimientos positivos rumbo al cierre de la jornada del martes.

Coinbase se disparó más de 15%, Bitmine ganó más de 9%, Strategy escaló 11.21% y Robinhood subió 8 por ciento.

Los 11 fondos cotizados en bolsa (ETF's) que tienen al bitcoin como activo subyacente se dispararon entre 7.92% y 8.32%, siendo el ETF de Franklin Templeton (Franklin Bitcoin) el de mejor comportamiento, seguido por el ETF de WisdomTree y el de la gestora de activos Valkyrie Funds.