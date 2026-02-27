Sheinbaum garantiza seguridad del Mundial: Revela que la FIFA le pidió analizar el tráfico en sedes

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, garantizó la seguridad para los equipos que participarán en el Mundial de fútbol de la FIFA así como a los turistas que visiten el país para esta justa mundialista.

Sheinbaum agradeció en su habitual conferencia mañanera al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, que desde el principio tuviera la confianza en el país para llevar a cabo el Mundial.

"Agradezco mucho a Gianni Infantino, presidente de la FIFA, está cumpliendo 10 años al frente de la FIFA. Ayer hablamos por teléfono alrededor de las 6 de la tarde, y me aseguró la realización del Mundial en nuestro país, y acordamos que un equipo de la FIFA vendrá a revisar varios temas", dijo la primera mandataria desde Mazatlán, Sinaloa.

"Estamos trabajando desde hace mucho tiempo, pero particularmente el tema de la seguridad; pero también me pidió que viéramos el tráfico entre las tres ciudades (Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey) para garantizar la movilidad de quienes asistirán a los estadios, entre otros temas en los que estamos trabajando", dijo.

La presidenta de México auguró que "va a ser un buen Mundial", dijo tener la certeza de que se va a llevar con seguridad. "Todos los equipos del mundo pueden estar seguros que en México serán recibidos con los brazos abiertos y todos los turistas del mundo que vienen a México pueden tener la certeza que llegan a un lugar seguro, tranquilo, y que van a pasar el mejor momento de su vida", comentó.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, aseguró este jueves en una llamada telefónica con Sheinbaum que hay plena confianza en México como sede del Mundial que comenzará el jueves 11 de junio con el encuentro entre la Selección Mexicana y Sudáfrica.

La llamada se produjo luego de que varios estados del país fueran sacudidos por hechos violentos tras la muerte, el domingo como resultado de un operativo militar, del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”.

"Reiteré nuestra plena confianza en el país anfitrión y espero con gran entusiasmo que albergue todos los partidos programados allí", escribió Infantino en Instagram, en la publicación compartió una fotografía con Sheinbaum tomada durante la ceremonia del sorteo para el Mundial, en diciembre del 2025.

"Seguimos trabajando como hasta ahora para realizar con éxito la Copa Mundial de Fútbol 2026. Confirmamos la confianza en el país", respondió más tarde Sheinbaum en X.

El martes, la presidenta descartó en su habitual conferencia mañanera que existan riesgos para los aficionados que viajen a México para la justa deportiva, en especial a Guadalajara, que junto con la CDMX y Monterrey serán las sedes del Mundial 2026.