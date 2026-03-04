Fundamentalismos

Cuando un grupo de personas llegan al poder para encabezar regímenes fundamentalistas ya sea en lo religioso, comercial o imperial tienden a la autocracia impidiendo la existencia de los derechos de libertad para las personas. A lo largo de la historia hemos visto decenas de ejemplos, incluso en la actualidad, existe este tipo de regímenes tanto en Latinoamérica como en África, Asia y Oriente Medio. El sufrir de estas sociedades estriba en la libertad. Lo peor que le puede suceder a los seres humanos en sociedad es la pérdida de su libertad, con ello se limita el pensamiento propio, la comunicación abierta y desaparece el libre albedrío. Las cosas se ponen peor cuando los regímenes fundamentalistas no sólo aplastan a sus gobernados faltos de los más elementales derechos, sino que, además, los forzan a salir a perder lo único que les queda que es su vida propia, para luchar con otra nación con el objeto de hacer valer su fundamentalismo fuera de sus fronteras.

En estos casos, el derecho internacional y la ONU para lo único que han servido es para solapar estos regímenes violadores de los derechos humanos bajo el endeble argumento de la soberanía, la cual no la ejercen los ciudadanos sino quienes detentan el poder. Actualmente tenemos el caso del régimen fundamentalista de los ayatolas en Irán que no sólo se han encargado como es para todos evidente, de coartar las libertades de sus gobernados, sino que, dentro de sus postulados se encuentra la inaceptable propuesta de eliminar de la faz de la tierra a otras naciones. En la región del Medio Oriente, delicadamente confluyen las 3 religiones monoteístas del planeta que en orden de aparición son: judaísmo, cristianismo e islamismo, a lo anterior se suma la peligrosa red de intereses ligados a los energéticos en especial, los hidrocarburos. Desde tiempos ancestrales Occidente ha formado parte decisiva para lograr a veces para bien y otras para mal, el endeble arreglo económico y social que prevalece en el área. Lamentablemente, el actual régimen teocrático de Irán se ha dado a la tarea no sólo de coartar las libertades de los iraníes sino de financiar grupos extremistas cuyo propósito fundamental es eliminar a Israel, la única democracia liberal de la región y, además, hacerse a toda costa de arsenal nuclear notoriamente encaminado a su propósito. EU es el principal aliado de Israel, mientras Rusia lo es de Irán, no obstante, este último parece más decidido a resolver su tema con Ucrania, mientras el primero ya nos da cuenta de su decisión de evitar que haya más arsenal nuclear en el Medio Oriente. Los otros dos gigantes mundiales, China e India son quienes más pierden en virtud de su enorme dependencia del petróleo del Oriente Medio, el primero importa el 85% de su petróleo del cual 60% pasa por el estrecho de Ormuz bajo control de Irán, el segundo, ocupa 17 millones de barriles diarios de los cuales 10 vienen de Irán.