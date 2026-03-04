México es el segundo mercado de servicios digitales en América Latina

México se consolidó como el segundo mercado de software como servicio (SaaS) de América Latina y, en la práctica, como uno de los principales polos regionales de servicios digitales orientados a empresas.

De acuerdo con el reporte “El gran salto del SaaS en América Latina”, elaborado por Endeavor, en una región que alberga más de 17,000 compañías de este sector, el país concentra 17% del universo total, un peso que lo coloca solo detrás de Brasil, que reúne 60% de esas empresas, mientras que Colombia ocupa el tercer lugar, seguido de Chile y Argentina.

La magnitud del mercado acompaña esta concentración. El SaaS en América Latina está valuado en 21,000 millones de dólares y el reporte proyecta que podría duplicarse para llegar a 45,000 millones hacia 2030.

La posición de México se entiende mejor al observar el flujo de capital. El ecosistema SaaS regional levantó 22,310 millones de dólares en financiamiento previo a salidas a Bolsa, y México captó 17% de ese total, una proporción que lo reafirma como segundo jugador regional por atracción de capital.

Solo en 2025, las startups SaaS mexicanas levantaron 2,022 millones de dólares, en un entorno donde el capital se concentró en etapas tempranas. El reporte ubica a las rondas semilla como cerca de la mitad de la inversión del año, con un repunte respecto a 2024.

Corredor de talento

La Ciudad de México concentra 57% de las startups SaaS del país, mientras Jalisco aporta 8%, Nuevo León 6% y Yucatán 4 por ciento . Otros estados como Guanajuato, Querétaro y Puebla registran participaciones menores.

Esta distribución sugiere un corredor de talento, infraestructura y cercanía con clientes corporativos. También define el tipo de demanda. El reporte describe una transición de soluciones verticales hacia una fase “multi-industria”, donde los sectores de finanzas, salud, retail y construcción se vuelven terrenos de expansión, en parte por la madurez de la nube y el empuje de la automatización.

El tamaño del mercado se sostiene en un rasgo estructural del SaaS regional. Las pymes operan como el gran motor de la adopción. Más de la mitad de los clientes de empresas SaaS en América Latina son pymes, con 52.4% del total, frente a 33.4% de empresas grandes, 10.5% de clientes finales y 3.6% del sector público.

El segundo impulso proviene de la infraestructura digital. El reporte destaca la expansión de capacidad en centros de datos en los principales mercados latinoamericanos y coloca la nube como base para la siguiente ola de IA.

En paralelo, estima que América Latina será la región con mayor tasa de crecimiento de nube hacia 2026, con 28% anual compuesto, por encima de África, Europa, el resto del mundo y Norteamérica. En esa ecuación, México aparece como territorio de despliegue y consumo, con relevancia como mercado de adopción y como plataforma para escalar servicios empresariales.

Inteligencia artificial

La inteligencia artificial ya está reconfigurando el producto SaaS y también su capacidad de levantar capital. En México, las startups SaaS que integran inteligencia artificial (IA) levantaron 1,688 millones de dólares en 2025, frente a 334 millones de las que no la integran, una diferencia que ilustra hacia dónde se dirige la apuesta de los inversionistas.

A escala regional, 48% de las empresas SaaS ya lanzó productos con IA, 35% integra funciones experimentales, 17% planea lanzar productos en el corto plazo y 1% declara que no lo hará. Los casos de uso más comunes se concentran en ingeniería de software, con 82%; contenido creativo, con 66%, y atención al cliente, con 58%, seguidos por ventas con 43% y finanzas y back office, con 30 por ciento.

Los principales obstáculos para implementar IA en América Latina están vinculados con la privacidad y la gestión de datos, con 46%; seguidos por falta de comprensión, con 32%, y el ritmo acelerado de evolución de la tecnología, con 23 por ciento. También pesan los costos, con 18%, la dificultad para demostrar valor, con 18%, las capacidades operativas, con 17%, y la falta de talento especializado, con 15 por ciento.

La lectura del reporte de Endeavor es que México ocupa el segundo lugar regional por mercado y por capital, y el reto pasa por sostener esa posición mediante infraestructura, talento y seguridad de datos, en un ciclo donde el software como servicio (SaaS) y la inteligencia artificial (IA) tienden a volverse una misma industria de servicios digitales.

