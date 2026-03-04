TRAXION proyecta crecimiento orgánico para 2026 tras éxito con Solistica

El cambio estratégico hacia un modelo asset-light no es coincidencia, sino que es una respuesta ágil a las dinámicas del comercio global. Al cierre del 2025, TRAXION presentó sus resultados financieros, periodo en el que registró ingresos consolidados por 11,051 millones de pesos, un incremento de 45.7% respecto al mismo trimestre del año anterior.

TRAXION ha demostrado que su capacidad para gestionar servicios logísticos sin depender exclusivamente de activos físicos propios le permite una escalabilidad sin precedentes.

El crecimiento estuvo impulsado por la integración de Solistica, operación que fortaleció la estrategia corporativa hacia un modelo asset-light. Como resultado, el segmento de logística y tecnología representó 58.4% de los ingresos totales en el trimestre, consolidando su peso dentro del portafolio.

Esta flexibilidad fue importante para que el segmento de logística y tecnología creciera no solo en volumen, sino que también en rentabilidad, optimizando costos operativos y mejorando los márgenes en un entorno económico que exige máxima eficiencia.

“La adquisición de Solistica representó uno de los hitos estratégicos más importantes en la historia de TRAXION y fue fundamental para la expansión de nuestros negocios. Esta transacción nos posiciona como la empresa logística más relevante de México y fortalece nuestras ventajas competitivas”, destacó Aby Lijtszain, presidente ejecutivo y cofundador de TRAXION.

A pesar de la adquisición, la estabilidad financiera de la organización permanece sólida. El flujo neto de efectivo por actividades de operación alcanzó 2,358 millones de pesos, más del doble que en el mismo periodo de 2024. El apalancamiento cerró el año en 2.23 veces deuda neta sobre EBITDA, nivel similar al previo a la adquisición, reflejando una integración ordenada y disciplina financiera.

El EBITDA consolidado del trimestre totalizó 1,392 millones de pesos. “El flujo de efectivo operativo se incrementó de forma relevante durante el año para alcanzar 5,687 millones de pesos, en línea con nuestro objetivo de privilegiar el balance y la generación de efectivo”, agregó Lijtszain. En materia de ASG, S&P Global incluyó a TRAXION por segundo año consecutivo en el Global Sustainability Yearbook.

Este manejo prudente del balance permite que la empresa mire un 2026 con un optimismo fundamentado, respaldado por un flujo de efectivo operativo que garantiza la continuidad de sus planes de expansión y la capacidad de reinversión sin comprometer la estabilidad del grupo.

La compañía obtuvo 68 puntos en el Corporate Sustainability Assessment, posicionándose como la empresa mejor evaluada de su industria en México. Para 2026, TRAXION proyecta un crecimiento orgánico cercano al 10% tanto en ingresos como en EBITDA, con un margen aproximado de 16%.

Asimismo, contempla inversiones de capital por alrededor de 2,400 millones de pesos, enfocadas en renovación de flota, crecimiento orgánico e innovación tecnológica.

Esta distinción es un mensaje claro para los inversionistas institucionales: la rentabilidad de TRAXION va de la mano con una gobernanza transparente y un impacto positivo. La empresa planea profundizar en el uso de inteligencia artificial y análisis de datos para la optimización de rutas y gestión de inventarios, asegurando el crecimiento de la expansión digital.