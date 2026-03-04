Santander liberará 36,000 millones de pesos en crédito para impulsar a las pymes

Con el objetivo de impulsar a las pequeñas y medianas empresas (pymes), Santander liberará 36,000 millones de pesos en crédito adicionales para este sector, así como asesorías, esquemas sin comisiones y costos adicionales.

La iniciativa forma parte del Plan México para que más negocios accedan a financiamiento, así como al aumento de solicitudes de crédito del 20% en los últimos meses, que puede estar impulsado por la necesidad de los negocios de prepararse para el mundial 2026.

“Este 2026 en México se combinan una serie de factores para las pymes y las Personas Físicas con Actividad Empresarial, que si bien son retadores abren oportunidades sin precedentes y es el momento de aprovecharlas dada la importancia estructural que representan los emprendedores para la economía y el empleo”, destacó Marcos Abal, director ejecutivo de pyme en Santander México.

Más crédito y nuevos clientes

Marcos Abal destacó que el banco ha crecido 40% por encima del mercado en financiamiento a pymes, y se busca continuar impulsando el crecimiento de los pequeños negocios, por eso se liberará 36,000 millones de pesos en créditos nuevos, sumando 16,000 nuevos créditos y 40,000 nuevos clientes.

Los montos de créditos van desde los 10,000 hasta los 500,00 pesos y con el Paquete Básico se quitan las comisiones y los costos fijos, lo cual le permite a los emprendedores ahorrar hasta 50% y “empezar sin costos fijos asociados, eliminando una de las principales barreras de acceso a la bancarización”.

Financiamiento digital y beneficios personalizados

Además, por medio del Paquete Único se tiene acceso a un crédito 100% digital, eliminando trámites y costos innecesarios, porque se puede administrar el financiamiento desde la aplicación y sin un token físico.

Además, los pequeños empresarios pueden acceder a un paquete de beneficios personalizados de acuerdo a su giro, como restaurantes y escuelas. “Es un programa innovador que va escalando junto con el crecimiento de cada emprendimiento”.

Acompañamiento y capacitación

Marcos Abal detalló que en los últimos 20 años se duplicó el numero de pymes y ha generan el 54% del PIB nacional, por eso, además del financiamiento Santander desarrolló una serie de acompañamientos en capacitación integral para los emprendedores de la mano de universidades, asesoría para cada giro y nivel de desarrollo de las empresas y cercanía de un equipo profesional en todo el país.

Con esta estrategia, Santander busca ampliar la inclusión financiera y consolidar a las pymes como motor clave del crecimiento económico y el empleo en México.