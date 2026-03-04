Industria gráfica en México ve potencial de crecimiento gracias al nearshoring

Pese a que existe una menor impresión de libros, periódicos y revistas por la digitalización, la industria gráfica en México afirma que dio un giro de 360 grados para atender un nuevo nicho: el empaque, el etiquetado y el "nearshoring", que se han convertido en los motores para su crecimiento sostenido que apunta al 3% anual.

Héctor Yáñez, presidente de la Asociación Nacional de la Industria Gráfica (ANIDIGRAF) dijo que el fenómeno del nearshoring ha permitido que editoriales estadounidenses prefieran imprimir libros técnicos y de literatura en México antes que traerlos desde Asia, debido a los costos de logística y el peso del papel. Asimismo, la exportación de empaques para productos nacionales que se consumen en el extranjero refuerza la cadena de valor.

La industria gráfica en México vive un momento estratégico, ante la diversidad de impresiones que se demanda en el mercado, desde una etiqueta hasta prototipos de productos que se imprimen en 3D, con un valor estimado de 463,000 millones de pesos, por lo cual el sector se afianza como un motor relevante para la manufactura, comercio y consumo nacional.

Si bien hace dos décadas el papel, los periódicos y los catálogos dominaban el mercado, actualmente la realidad es distinta, pues de acuerdo con datos de la Asociación nacional de industriales y distribuidores del sector, el 55% del volumen total de impresión en México se concentra ahora en el empaque.

"Hoy tenemos muchas más etiquetas que antes; desde la botella de refresco hasta las bolsas de alimentos", destaca el presidente de la asociación. Este cambio responde a una demanda del mercado por productos más sofisticados y rápidos, donde el diseño de una etiqueta de licor o el empaque de un smartphone se vuelven piezas clave de la experiencia del consumidor.

Esto conlleva a que hacia el 2029, la industria gráfica proyecte un crecimiento anual promedio de 2.1%, impulsado por la adopción de soluciones de mayor valor agregado.

A nivel global, México se posiciona entre los 6 mercados gráficos más importantes del mundo, al escalar del lugar 8 al 6 en el ranking internacional durante 2024, lo que refleja competitividad y atractivo para la inversión.

En conferencia de prensa para anunciar la EXPOGRÁFICA 2026, que se realizará del 6 al 9 de mayo en Expo Guadalajara, en más de 22,000 metros cuadrados, Héctor Yáñez comentó que la tecnología ha dejado de ser exclusiva para las grandes naves industriales. “La innovación permite montar una unidad de negocio rentable incluso desde una habitación. Esta "democratización" de la maquinaria —proveniente principalmente de Alemania, Italia y, recientemente, con mayor fuerza desde China— abre la puerta a nuevos emprendedores que buscan nichos específicos, como ediciones limitadas o personalización masiva”.