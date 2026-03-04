San Luis Potosí destaca en tendencia positiva en empleo formal

En enero de 2026 se registraron 481 mil 061 trabajadores afiliados al IMSS, con un aumento mensual de 2 mil 829 empleos formales.

Con el respaldo del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona, para fortalecer la economía y proteger las fuentes laborales, el Gobierno del Estado informó que en enero de 2026 San Luis Potosí alcanzó un registro de 481 mil 061 trabajadores afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), lo que representa un incremento de 2 mil 829 empleos formales en comparación con diciembre de 2025. Esta cifra confirma una tendencia positiva en la recuperación del empleo tras los ajustes estacionales de cierre de año.

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social, explicó que las variaciones entre diciembre y enero responden, en gran medida, a factores estacionales presentes en todo el país, como la conclusión de contratos temporales y ciclos productivos propios de diversos sectores económicos. Por ello, el análisis del mercado laboral debe realizarse con una visión integral que contemple la evolución mensual, el comportamiento anual y el contexto económico nacional.

Asimismo, datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) reflejan que San Luis Potosí mantiene niveles bajos de desocupación y avances en subocupación e informalidad. En el marco del cambio que se vive y se siente en la entidad, el Gobierno del Estado impulsa una política laboral sin límites, fortaleciendo la vinculación entre sector productivo, instituciones educativas y organismos empresariales para atraer inversiones, promover la capacitación y consolidar un mercado laboral sólido y competitivo.