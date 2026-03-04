Guerra y tensiones comerciales elevan presión sobre la deuda mundial: OCDE

El contexto bélico que prevalece tiene varias implicaciones económicas y financieras a nivel global que pueden ir desde un repunte en la inflación a través del alza en el precio de los commodities hasta el endurecimiento en las condiciones financieras que pueden generar presión sobre la deuda mundial, advirtieron economistas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

“Los mercados globales de deuda se encuentran en una situación difícil. Las tensiones geopolíticas, las disputas comerciales y la perspectiva de nuevos obstáculos maroeconómicos están aumentando la presión sobre los mercados que ya arrastraban importante incertidumbre”, refirieron expertos de la OCDE.

En el informe anual, “Global debt report 2026, sustaining debt market resilience under growing pressure”, enfatizaron que el mercado de deuda ha mostrado una notable resiliencia ante los choques que se han presentado en los últimos años, que incluyen la coincidencia de un aumento de los déficits fiscales; los rendimientos elevados y las disputas comerciales.

“La volatilidad se ha moderado, la liquidez está mejorando, los diferenciales de deuda soberana en varios mercados emergentes se han estrechado y los diferenciales del crédito corporativo se encuentran cerca de mínimos históricos”, señalaron.

Una fortaleza que podría estar enmascarando riesgos que podrían cristalizar repentinamente si escala la volatilidad y la incertidumbre.

En el documento, lanzado desde la sede de la OCDE, por el director de asuntos financieros y de empresas de la OCDE, Carmine di Noia, advirtieron que “los niveles de endeudamiento público y privado se mantienen en niveles elevados y siguen aumentando conforme los gobiernos y emisores corporativos recurren a los mercados de deuda”.

Subrayaron que una buena parte de este financiamiento que está colocándose en el mercado, es para expandir la inteligencia artificial. Pero acotaron que el financiamiento se recarga cada vez más en una base de inversionistas más sensibles a los precios.

Tal como lo explicó el director de asuntos financieros y de empresas de la OCDE, Carmine di Noia, si avanza el conflicto se puede esperar un incremento de las tasas de interés que generaría más presión sobre las arcas públicas que de por sí, registraron importantes incrementos desde la pandemia.

