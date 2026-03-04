Lectura 1:00 min
Suman 279 mexicanos evacuados de Medio Oriente; todas las embajadas en la región siguen operando
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que 279 personas mexicanas han sido evacuadas de países de Medio Oriente, entre ellos Israel, Jordania, Emiratos Árabes Unidos, Líbano y Qatar.
En un mensaje difundido en redes sociales, la dependencia precisó que la mayoría de las salidas se realizaron por vía terrestre hacia Egipto, Jordania y Türkiye, naciones que mantienen abierto su espacio aéreo.
La cancillería reiteró que, hasta el momento, no se tiene reporte de connacionales que hayan resultado lesionados o afectados en su integridad.
Asimismo, indicó que todas las embajadas de México en la región continúan operando en estado de alerta y mantienen contacto permanente con las y los mexicanos, tanto residentes como turistas que permanecen en la zona.
Finalmente, la SRE exhortó a quienes se encuentren en algún país de Medio Oriente a mantenerse atentos a los canales oficiales de comunicación, redes sociales, correos electrónicos y números telefónicos, para solicitar asistencia o protección consular en caso necesario.