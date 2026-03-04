Agentes de Irán se mostraron dispuestos a negociar con la CIA de EU para acabar con la guerra: NYT

Agentes del ⁠Ministerio de Inteligencia de Irán se mostraron dispuestos ⁠a dialogar con la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos para poner fin a ⁠la guerra, según informó el ⁠miércoles el diario The New York Times, citando a funcionarios informados sobre el asunto.

La oferta se realizó a través de la agencia de espionaje de un país no identificado, según el NYT, que citó a funcionarios de Oriente Medio y de un país occidental que hablaron bajo condición de anonimato.

Una fuente del Ministerio de Inteligencia iraní rechazó el informe calificándolo de "mentiras absolutas y guerra psicológica en medio de la guerra", según informó la agencia de noticias semioficial iraní Tasnim.

La Casa Blanca y la CIA no respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios.

Los funcionarios de Washington se muestran escépticos sobre si Irán o la administración del presidente Donald Trump ⁠están realmente preparados para una "salida", al ⁠menos a corto ⁠plazo, añadió la noticia.

El embajador de Irán ante Naciones Unidas ⁠en Ginebra descartó el martes cualquier negociación por el momento con Estados Unidos, días después de que este país e Israel lanzaran ataques conjuntos contra su país.

Trump indicó el martes que Teherán quiere hablar, pero que es demasiado tarde, ya que Estados Unidos continúa ⁠su operación militar contra Irán.