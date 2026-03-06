La CDMX cierra la semana con manifestaciones: Dónde y a qué hora habrá protestas y bloqueos

La Ciudad de México registrará diversas manifestaciones, concentraciones y posibles bloqueos este viernes 6 de marzo de 2026, principalmente en las alcaldías Cuauhtémoc, Iztacalco y Álvaro Obregón, de acuerdo con el reporte diario de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.

Las movilizaciones contemplan protestas frente a instituciones federales, reuniones de colectivos ciudadanos y actividades de organizaciones sociales, lo que podría generar afectaciones viales en zonas del Centro Histórico, la colonia Doctores y avenidas principales.

Además de las protestas, las autoridades prevén seis concentraciones, una rodada en patines y 13 eventos de esparcimiento durante la jornada, por lo que se recomienda a la población anticipar traslados y considerar rutas alternas.

Protestas por la reforma judicial

Uno de los grupos con presencia en distintos puntos de la capital será el Comité Coordinador de Titulares Federales Cesados por la Reforma Judicial, que realizará varias concentraciones a lo largo del día.

Las actividades comenzarán desde la mañana en tres sedes:

07:00 horas: Palacio Nacional, en la Plaza de la Constitución, Centro Histórico.

08:30 horas: Suprema Corte de Justicia de la Nación, en avenida José María Pino Suárez.

Durante el día: Órgano de Administración Judicial del Poder Judicial de la Federación, en avenida Revolución, alcaldía Álvaro Obregón.

Los manifestantes exigen indemnizaciones para personas juzgadoras federales cesadas, pago de pensiones complementarias y respeto a los derechos laborales del personal judicial. No descartan realizar bloqueos en vialidades cercanas como medida de presión.

Protesta por maltrato animal

El colectivo Liberación Animal MX convocó a una concentración para exigir justicia por el caso de una perrita presuntamente asesinada en la alcaldía Coyoacán.

La movilización está prevista a las 10:30 horas en los Juzgados Penales de la CDMX, ubicados en la colonia Doctores, donde los participantes pedirán sanciones contra el maltrato animal.

Actividad de familiares de personas desaparecidas

Familiares de víctimas de desaparición realizarán una actividad denominada “Bordada Colectiva”, como acto simbólico de memoria y exigencia de justicia.

El evento se llevará a cabo a las 11:00 horas en la Plaza de las Familias Buscadoras, sobre avenida Niños Héroes, donde los participantes colocarán fotografías de personas desaparecidas.

Conferencia sobre defensa del territorio

La Asamblea Nacional por el Agua, la Vida y el Territorio ofrecerá una conferencia de prensa a las 11:00 horas en el Centro Nacional de Comunicación Social, ubicado en la colonia Roma Norte.

Durante el encuentro, el colectivo presentará acciones para exigir:

Cancelación de órdenes de aprehensión contra defensores comunitarios

Fin de la criminalización de activistas

Libertad de personas procesadas por conflictos territoriales

Posteriormente realizarán actividades culturales en el Museo Nacional de la Estampa, en el Centro Histórico.

Actividad estudiantil en la Prepa 2

En la alcaldía Iztacalco, estudiantes organizados de la Escuela Nacional Preparatoria No. 2 “Erasmo Castellanos Quinto” realizarán una asamblea informativa a las 12:00 horas dentro del plantel.

Durante la reunión discutirán denuncias por presuntos casos de acoso dentro de la escuela y definirán posibles acciones a seguir. Los organizadores no descartan brigadas informativas en las inmediaciones del plantel.

Vialidades con posibles afectaciones

Debido a las movilizaciones y actividades previstas para este viernes, las autoridades prevén posibles afectaciones viales en zonas como:

Zócalo y calles del Centro Histórico

Avenida Niños Héroes

Colonia Doctores

Avenida Revolución

Río Churubusco, en Iztacalco

Ante este panorama, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México recomendó consultar reportes de tránsito en tiempo real, anticipar traslados y utilizar rutas alternas para evitar retrasos en los desplazamientos.