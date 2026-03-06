El INBAL impulsa el liderazgo femenino con el ciclo "Jóvenes Directoras Latinoamericanas"

La escena musical de México busca un cambio de paradigma y en un esfuerzo por transformar la narrativa de género en la música académica, la Coordinación Nacional de Música y Ópera (CNMyO) del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) presenta el ciclo Jóvenes Directoras Latinoamericanas. Esta iniciativa, realizada en colaboración con el Coro de Madrigalistas de Bellas Artes, no solo es una serie de conciertos, sino una declaración política y artística a favor de la igualdad sustantiva.

A lo largo de 2026, la capital mexicana será el epicentro de un intercambio cultural que busca visibilizar el trabajo de mujeres que, históricamente, han ocupado un lugar secundario en los programas de mano y en los podios de dirección. El ciclo surge en el marco del Día Internacional de la Mujer, como una respuesta institucional a la necesidad de abrir espacios de liderazgo real para las nuevas generaciones de directoras y compositoras del continente.

El reto de la visibilidad

La música de concierto ha sido, por siglos, un terreno predominantemente masculino. Como señala la directora invitada Edith Mora, la historia está llena de mujeres que se vieron obligadas a firmar sus obras con seudónimos masculinos o que, simplemente, fueron borradas del canon oficial.

“Es una labor muy importante porque ha habido compositoras a lo largo de la historia sin reconocimiento”, expresa Mora. “En este caso, todas son autoras de 29 a 40 años que, aunque sean jóvenes, tienen una larga trayectoria profesional”. Al programar exclusivamente a creadoras contemporáneas y jóvenes directoras, el INBAL no solo rescata el pasado, sino que apuesta por el futuro de la música en la región.

Una agenda de impacto

El ciclo iniciará con una propuesta audaz titulada "Aquellos que anhelan respirar en libertad", bajo la batuta de la hidrocálida Edith Mora (Aguascalientes, 1994). Mora, quien actualmente se desempeña como directora asistente de la Radcliffe Choral Society en la Universidad de Harvard, trae consigo una visión que conecta la técnica rigurosa con la sensibilidad social.

El repertorio seleccionado es un ejemplo de cómo la música puede ser un espejo de la realidad. Destaca la obra "To the Hands" de la estadounidense Caroline Shaw (ganadora del Premio Pulitzer), compuesta como respuesta a la cantata barroca "Ad manus" de Dietrich Buxtehude. Mientras la pieza original del siglo XVII se enfoca en las heridas de Cristo, Shaw traslada ese sufrimiento a la crisis de la migración forzada en el siglo XXI.

Este programa incluirá otros estrenos en México de figuras clave de la música actual, como Shara Nova, Ayanna Woods, Ted Hearne y Kile Smith, creando un puente sonoro entre el Renacimiento europeo de Josquin des Prés y las vanguardias estadounidenses.

Además la programación de la primera mitad del año refleja la diversidad de estilos y enfoques que las mujeres están imprimiendo en la dirección coral.

En marzo se tendrá la mirada argentina con el Coro de Madrigalistas, quien recibirá a la directora Gisela Iuretig, en esta colaboración se presentará "Entre voces y símbolos: mujeres que inspiran". Este programa promete explorar la profundidad de la experiencia femenina a través de diversas épocas. Las citas son el viernes 20 de marzo en el Auditorio Blas Galindo del Cenart y el domingo 22 en el Museo Nacional de Arte (MUNAL).

Para junio se presenta la identidad iberoamericana con la directora nayarita Fátima Corona, quien tomará el mando el 19 de junio con "Voces de Iberoamérica". Este concierto en el Pabellón Escénico de Chapultepec será un viaje desde la música sacra virreinal hasta las expresiones seculares contemporáneas, demostrando la continuidad histórica del talento femenino en la región.

Hacia una igualdad sustantiva

El ciclo Jóvenes Directoras Latinoamericanas forma parte de una estrategia integral de la CNMyO para garantizar que la paridad de género no sea solo un discurso, sino una práctica cotidiana en los escenarios nacionales. Al integrar a directoras invitadas de países como Argentina y México, se establecen redes de colaboración que fortalecen la presencia de la mujer en puestos de toma de decisiones artísticas.

Para el segundo semestre de 2026, el INBAL ya prepara nuevas presentaciones que seguirán explorando el repertorio de mujeres compositoras. La mayoría de estas actividades cuentan con entrada libre, para tratar de acercar la cultura de calidad a todos los sectores de la sociedad.

Detalles:

Para mantenerse al tanto de las sedes, horarios y posibles cambios en la programación, el público puede consultar las redes sociales de Música INBAL o el sitio oficial del instituto.

