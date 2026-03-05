Marcha 8M 2026 en CDMX: Horario, ruta, contingentes y recomendaciones para asistir

Miles de mujeres tomarán nuevamente las calles de la capital el domingo 8 de marzo de 2026 para participar en la Marcha del 8M, en el marco del Día Internacional de la Mujer. La concentración principal será en la Glorieta de las Mujeres que Luchan, ubicada sobre Paseo de la Reforma.

De acuerdo con la Coordinación 8M, la convocatoria está programada a las 11:30 horas y el arranque oficial del contingente principal será a las 12:00 del día.

¿Dónde inicia y cuál será la ruta?

El punto de reunión será la Glorieta de las Mujeres que Luchan, en Paseo de la Reforma 96, colonia Tabacalera, alcaldía Cuauhtémoc.

La movilización avanzará por:

Paseo de la Reforma

Avenida Juárez

Calle 5 de Mayo

El recorrido concluirá en el Zócalo de la Ciudad de México, donde se prevé la lectura de posicionamientos y actividades simbólicas.

También se contemplan concentraciones en puntos como el Ángel de la Independencia, el Monumento a la Revolución y la Fuente de la Diana Cazadora, desde donde diversos contingentes se integrarán al trayecto principal. Autoridades capitalinas recomiendan tomar previsiones viales ante posibles cierres.

Los contingentes de la Marcha 8M 2026

La movilización estará organizada en nueve contingentes, entre ellos:

Familiares de víctimas de feminicidio y desaparición.

Mujeres con infancias y colectivas feministas.

Personas con discapacidad.

Comunidad universitaria.

Organizaciones sindicales, civiles y políticas.

Cada grupo marchará con consignas y demandas propias, aunque todas convergen en la exigencia de justicia, igualdad y fin a la violencia de género.

Recomendaciones para asistir a la Marcha 8M 2026 en la CDMX

Colectivas feministas y organizaciones de acompañamiento compartieron una serie de medidas para participar de manera informada y segura durante la movilización del 8 de marzo.

Antes de salir de casa

Planea tu ruta: revisa los puntos de concentración y las vías alternas ante posibles cierres.

Llega con anticipación: ubica el contingente con el que te identificarás.

Ropa y protección: usa ropa cómoda, de preferencia que no sea de uso diario, calzado cerrado y protector solar.

Hidratación: lleva agua o suero para evitar deshidratación.

Identificación: porta una identificación oficial y anota en tu brazo, con plumón indeleble, un número de contacto de emergencia.

Celular listo: asegúrate de tener batería suficiente y saldo o datos móviles.

Viaja acompañada: si es posible, asiste con amigas o intégrate a un contingente organizado.

Durante la movilización

Comparte tu ubicación en tiempo real con una persona de confianza.

Mantente en grupo: evita desplazarte sola y acuerda un punto de reunión en caso de separación.

Evita confrontaciones: no respondas a provocaciones y atiende las indicaciones de las organizadoras.

Cuida tu información personal: no compartas datos sensibles con desconocidas ni en redes sociales en tiempo real.

Registro responsable: si grabas algún incidente, prioriza la seguridad de las personas involucradas y evita difundir material que pueda ponerlas en riesgo.

Atención a primeros auxilios: identifica brigadas médicas o puntos de apoyo en el trayecto.

Al finalizar la marcha

Retírate acompañada y utiliza calles alternas para salir de la zona de concentración.

Informa a tu red de apoyo cuando llegues a casa o a un lugar seguro.

Cuida lo que publicas: evita compartir contenido que exponga tu ubicación o la de otras asistentes.

Estas recomendaciones buscan fortalecer la organización colectiva y reducir riesgos en una de las movilizaciones más concurridas del país, donde miles de mujeres se reúnen para exigir justicia, igualdad y una vida libre de violencia.

Blindaje en Palacio Nacional

La presidenta de México Claudia Sheinbaum informó en su conferencia matutina del miércoles 4 de marzo que es probable que se instalen vallas metálicas alrededor del Palacio Nacional como medida preventiva.

La mandataria federal explicó que el objetivo es evitar confrontaciones entre manifestantes y elementos de seguridad, así como proteger tanto a las participantes como al inmueble histórico.

“Para evitar una confrontación entre policías y mujeres ponemos estas vallas”, señaló. La jefa del Ejecutivo indicó que su administración permanecerá en la Ciudad de México durante la jornada y reiteró que la medida busca garantizar una movilización pacífica.

La Marcha 8M 2026 en la capital del país se perfila como una nueva jornada histórica de exigencia social, con miles de mujeres movilizándose en defensa de sus derechos.