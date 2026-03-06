Clara Brugada reconoce a 20,000 uniformadas; anuncia premio anual de la mujer policía y mejoras

La Jefa de Gobierno impulsará el Sistema Público de Cuidados en la institución policial y apoyo económico a las mujeres policías con hijos menores de edad

Recordó que el 8M es un día de lucha y de reflexión sobre los derechos de las mujeres para lograr la igualdad sustantiva

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, encabezó el Encuentro de Mujeres Policías: Mujer y Mando Policial, donde reconoció a las 20 mil uniformadas de la capital, a quienes calificó como pioneras. Además, ante las presentes, anunció acciones para mejorar sus condiciones laborales con acceso a puestos de mando, apoyo económico a madres de menores de edad y la creación del Premio Anual de la Mujer Policía.

“Todas las mujeres policías son pioneras de que las cosas cambian, de que los roles que hoy ustedes han decidido llevar a cabo son roles que rompen con la tradición. Una mujer policía, no se veía hace un tiempo y hoy tenemos 20 mil mujeres policías en el Gobierno de la Ciudad de México para servir al pueblo, para cuidar a la ciudad. Mujeres policías que han sufrido por ser policías; que han batallado con la familia para ser policías, para que respeten su decisión, que han tenido que enfrentarse, para que puedan ser quienes quieren ser ustedes", afirmó.

La titular del Ejecutivo local recordó que históricamente a las mujeres se les había encasillado como las encargadas de los cuidados de los hijos y las labores del hogar, situación que, afirmó, ya está cambiando, por lo que propuso la implementación del Sistema Público de Cuidados cerca de los sectores de policía, donde podrán lavar su ropa, llevar a sus niños pequeñitos y disfrutar de un spa, este último, exclusivo de las mujeres. Además, instruyó la implementación de un apoyo económico extra para todas las mujeres policías que sean madres de menores de edad.

En cuanto al impulso en puestos de mando, Brugada Molina dijo que ello implica que las mujeres realicen un gran trabajo para salir adelante, lo que será apoyado totalmente por las autoridades. Además, añadió que se creará un premio para la mujer policía, que se suma a otros premios que tienen: “Vamos a crear uno, el Premio Anual de la Mujer Policía para reconocer su valentía, su compromiso, su contribución a la seguridad”, enfatizó la mandataria local.

“Así, así que trabajemos juntas para que cuando la ciudadanía vea a una mujer policía sepa que detrás de ustedes hay una historia, hay una vocación de servicio por cuidar a la ciudad, hay una mujer que representa valentía, pero también hay un ser humano que provoca inspiración. Una mujer que ha roto estereotipos y que hace un gran esfuerzo por jugar lo mejor posible el papel de policía y también por defender a su pueblo”, puntualizó Brugada Molina en el marco del Día Internacional de la Mujer (8M).

Ante más de 600 mujeres policías reunidas en el Centro de Cultura de México Contemporáneo, en el Centro Histórico, la mandataria capitalina recordó que el 8M es un día de lucha, de reflexión, que permita avanzar en los derechos de las mujeres y lograr la igualdad sustantiva.

Añadió que a la fecha se han logrado muchos cambios tras la lucha de las mujeres por la igualdad a mediados del Siglo XX, y gracias a ellas hoy tienen mayores derechos. “Hemos logrado avances legislativos en las leyes, hoy las mujeres estudian; hoy las mujeres avanzan, pueden decidir sobre su propio cuerpo; las mujeres toman decisiones”, indicó la Jefa de Gobierno.

La subsecretaria de Desarrollo Institucional de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), María del Rosario Novoa Peniche, afirmó que la Policía Especializada de Género de la Ciudad de México se ha convertido en un eje rector de asesoría técnica y supervisión de la policía de cualquier sector, para garantizar la atención con los más altos estándares de protección y sin revictimización.

En ese sentido, anunció que la Policía Especializada de Género se integra a la App Mi Policía, lo cual significa que cualquier mujer en la Ciudad de México puede solicitar apoyo directo desde su celular, sumándose a los canales de emergencia del 911 y la línea *765, y destacó que “la tecnología ahora trabaja a favor de una respuesta más rápida y coordinada”.

Novoa Peniche, resaltó el despliegue del operativo en 24 sectores de la ciudad mediante el modelo denominado Formación en la Acción, donde se ha capacitado en campo a mil 440 elementos de la Policía Preventiva, con el cual se han visitado 250 hogares en beneficio de mil 800 personas.

Señaló que rumbo a la celebración de la Copa Mundial de Futbol se implementa una campaña operativa con el objetivo central de prevenir el incremento de la violencia de género que históricamente se detona por la combinación de eventos deportivos y el consumo de alcohol.

En su participación, la subinspectora de la Policía Especializada de Género de la SSC, Maribel Viveros Rosario, destacó que la atención a mujeres víctimas de violencia debe realizarse con perspectiva de género, sensibilidad humana y pleno respeto a los derechos de las víctimas.

Explicó que la Unidad Especializada de Género brinda orientación, atención y canalización a las víctimas hacia instancias como fiscalías, Centros de Justicia para las Mujeres y refugios, con el objetivo de asegurar una atención integral y las medidas de protección necesarias.

Asimismo, subrayó la importancia de fortalecer la capacitación del personal policial en derechos humanos y atención a víctimas, así como de impulsar el empoderamiento de las mujeres dentro de la corporación para construir una policía más justa, cercana y comprometida con la protección de las mujeres.