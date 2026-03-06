Jonrón de Aranda empuja a México para vencer a Gran Bretaña en Clásico Mundial

Un jonrón de Jonathan Aranda de tres carreras empujó a México hacia su primera victoria en el Clásico Mundial de Béisbol 2026 este viernes en Houston, Estados Unidos, donde se impuso 8x2 frente a Gran Bretaña.

El Tri desatascó un debut hasta entonces enredado gracias al vuelacerca del primera base de los Tampa Bay Rays en la parte alta de la octava entrada, que remolcó a los Grandes Ligas Jarren Durán y Randy Arozarena.

Antes de que Aranda enviara la pelota a la gradería, mexicanos y británicos empataban 1x1 en el diamante del Daikin Park, sede de los Astros de Houston.

El jonrón fue acompañado minutos después, en la parte alta del noveno inning, por un imparable de Alek Thomas al centro del campo que no solo provocó las carreras de Jared Serna y Nick Gonzales, sino también el derrumbe de los europeos.

Dueño del tercer puesto en la edición pasada, en 2023, México tomó una buena ventaja en el Grupo B que comparte también con Estados Unidos, Brasil e Italia.

Los aztecas descansarán el sábado y volverán al ruedo el domingo ante Brasil, que debutaba este viernes contra el Team USA.

Los británicos, de su lado, chocarán el sábado con los dueños de casa.