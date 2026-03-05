Rancho Izaguirre: FGR reporta 47 detenidos y reitera que era un campo de adiestramiento forzado

A un año de que se dio a conocer el caso del Rancho Izaguirre, predio utilizado por el crimen organizado, la Fiscalía General de la República (FGR) informó que se han detenido a 47 personas y existen órdenes de aprehensión vigentes que están siendo cumplimentadas conforme a los procedimientos judiciales establecidos.

El ente público autónomo reiteró en su reporte que el inmueble ubicado en Teuchitlán, Jalisco, era utilizado principalmente como un campo de adiestramiento forzado, toda vez que las investigaciones han determinado de manera clara y contundente que la delincuencia realizaba actividades como prácticas de tiro, acondicionamiento y desafíos físicos.

Precisó que en el lugar se contaba con un área simulada como casa táctica, para adiestramiento y simulación de cobertura, movimiento y generación de reacción.

“De acuerdo con la información con la que se cuenta, en dicho centro de adiestramiento se reclutaba forzadamente a personas, a quienes se les despojaba de sus pertenencias, tales como prendas de vestir, para portar otro tipo de vestimenta”.

¿Rancho Izaguirre, campo de exterminio?

No obstante que se reiteró que era un centro de entrenamiento, las denuncias presentadas en marzo de 2025 por parte de los colectivos de búsqueda afirmaban que el lugar era un campo de exterminio y crematorio clandestino, toda vez que hallaron restos óseos y presuntas cenizas de víctimas que pudieron estar secuestradas en el lugar.

Al respecto, la FGR sostuvo que tras realizar un trabajo minucioso, se localizaron indicios relevantes, como son fragmentos y multifragmentos de restos óseos, elementos balísticos, las referidas prendas de vestir, entre otros.

“Estos indicios están siendo procesados y analizados en los laboratorios del Centro Federal Pericial Forense, especializado en análisis científico y con el uso de los protocolos aplicables en la materia, así como en el sector Regional con sede en la Fiscalía Federal de Jalisco”.

A la fecha, detalló la Fiscalía, se cuenta con un avance general del 64.44% en el procesamiento integral del lugar de intervención.

Sobre los fragmentos de restos óseos se obtuvo un perfil genético correspondiente a una persona de sexo masculino.

Al realizar la confronta contra los perfiles de familiares de personas desaparecidas albergados, no se ha obtenido un resultado concluyente que permita su identificación, por lo que las confrontas continúan y se actualizan conforme se integran nuevos perfiles genéticos.

En este tenor, la FGR dejó en claro que las acciones de búsqueda e investigación no están supeditadas al resultado de los análisis forenses.

De manera paralela, se desarrollan diligencias ministeriales, análisis y procesamiento de información, seguimiento a líneas de investigación y ejecución de actos orientados al esclarecimiento de los hechos, como parte de una estrategia integral de investigación.

¿Trabajo coordinado entre FGR y colectivos de búsqueda?

La FGR indicó que se avanza con el trabajo de investigación en campo, pericial forense y el análisis de información, operando de forma coordinada con los tres niveles de Gobierno. Asimismo, como parte de un acompañamiento permanente a las víctimas, sus representantes, colectivos de búsqueda y sociedad civil organizada, se establecieron canales de comunicación activos para informar de manera periódica los avances en el procesamiento del lugar.

A través de un comunicado, la FGR explicó que todas estas acciones mantienen un firme compromiso con las víctimas de desaparición y sus familias, por ello, en todo momento, se ha actuado conforme a los principios de presunción de vida, asegurando que la búsqueda de personas desaparecidas se realice con estricto respeto a los derechos humanos.