Las claves económicas de la semana (2 al 6 de marzo): De remesas, consumo e inversión fíja

El mes de marzo arrancó con una semana marcada por datos clave sobre remesas, inversión fija y consumo en México, además de indicadores relevantes para conocer la situación del empleo en Estados Unidos.

Conoce los datos económicos clave que se publicaron entre el 2 y 6 de marzo, para que puedas disfrutar del fin de semana bien informado.

Remesas inician el 2026 con caídas

Las remesas a México, una de las principales fuentes de divisas del país, se situaron en 4,594 millones de dólares durante enero, lo que significó un descenso del 1.4% interanual, afectadas por un menor monto total y un menor número de operaciones, informó el lunes el Banco de México (Banxico).

La caída del primer mes del año se dio después del cambio de tendencia reportado en diciembre, cuando habían registrado un aumento después de ocho meses consecutivos en declive.

Según los datos del Banxico, el número de operaciones -provenientes principalmente de Estados Unidos- disminuyó un 5.2% interanual, a 11.5 millones de transacciones, aunque el monto promedio por orden creció un 3.9% a 401 dólares.

Las remesas a México, la segunda mayor economía de América Latina, también han estado en el punto de mira por el uso que de ella hacen los cárteles de la droga mexicanos para lavar sus ganancias ilícitas.

Inversión fija tuvo rebote moderado al cierre del 2025

La formación bruta de capital fijo (inversión fija) realizada en territorio mexicano creció 0.5% en diciembre del 2025, con lo que hiló tres meses de una reactivación moderada y suavizó su caída interanual.

En comparación con diciembre del 2024, la inversión fija fue 1.6% inferior, cifra que representa una mejora desde el descenso de 5.6% de noviembre y se aleja del tropiezo de 9.5% que tuvo en agosto, cuando se observó el mayor retroceso.

De forma desglosada, según datos del Inegi, el impulso de la inversión decembrina se centró nuevamente en los gastos en construcción, que se expandieron 0.9% mensualmente, si bien este avance es inferior a los observados en noviembre y en octubre (+1.6% y +4.4%, respectivamente).

Consumo privado sorprendió al alza en diciembre del 2025 y atenuó su desaceleración anual

Durante el último mes del año pasado los gastos en bienes y servicios que realizaron las familias mexicanas crecieron 1.2% en comparación con el mes previo, avance que más que compensó el descenso de 0.5% de noviembre y quedó por arriba de lo anticipado, informó el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi).

Esta expansión, sumada a una base de comparación relativamente sencilla –el consumo privado cerró a la baja el 2024– llevó el comparativo interanual del consumo privado en diciembre a un notable crecimiento de 5.6%, que es su mayor salto desde marzo del 2024, cuando subió 6.1 por ciento.

Destaca que el crecimiento mensual de 1.2% que tuvo el consumo privado en diciembre resultó notablemente mayor que el 0.3% de avance que estimó a mediados de febrero el Inegi, cuando dio a conocer su Indicador Oportuno del Consumo Privado.

Confianza empresarial en México aumenta durante febrero

Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, la confianza empresarial se recuperó en febrero tras la ligera caída registrada en enero, al situarse en 48.8 puntos, lo que se reflejó en un mayor optimismo en las expectativas de las y los directivos sobre el momento adecuado para invertir y la situación económica actual del país.

Con cifras desestacionalizadas, el Indicador Global de Opinión Empresarial de Confianza (IGOEC) registró un incremento mensual de 0.7 puntos.

Pese al avance respecto al mes de enero, el indicador disminuyó 1.3 puntos en su comparación anual, sumando 22 retrocesos consecutivos y reflejando cautela entre los empresarios del país.

El Indicador, que mide el promedio ponderado de cuatro sectores —manufactura, construcción, comercio y servicios privados no financieros—, acumula 12 meses consecutivos por debajo del umbral de los 50 puntos, lo que confirma que predomina una percepción menos optimista en el sector empresarial.

Confianza del consumidor se recuperó ligeramente en febrero del 2026

La confianza del consumidor en México se recuperó durante febrero en su comparación mensual, aunque sigue presentando una caída anual debido a una peor percepción de los consumidores respecto a la situación económica del país y de sus hogares en el presente y el futuro.

El Índice de Confianza del Consumidor (ICC) se ubicó en 44.4 puntos en febrero de 2026, una baja de 2 puntos en comparación con el mismo mes del año anterior.

En su comparación mensual, el ICC presentó un crecimiento de 0.3 puntos, informó esta mañana el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El ICC mide la percepción de las y los consumidores sobre su situación económica actual y la del país, así como sus expectativas.

EU perdió 92,000 puestos de trabajo en febrero

El empleo en Estados Unidos cayó sorpresivamente en febrero y la tasa de desempleo subió, según datos oficiales publicados la mañana de este viernes que alimentan las preocupaciones sobre un enfriamiento del mercado laboral.

La mayor economía del mundo perdió 92,000 puestos de trabajo el mes pasado, tras un aumento de 126,000 empleos en enero, informó el Departamento de Trabajo.

La tasa de desempleo subió ligeramente a 4.4% desde el 4.3% el mes anterior.

La fuerte caída general del empleo se debió a un descenso de puestos en el sector sanitario a causa de huelgas, señaló el Departamento de Trabajo

Incertidumbre económica pesa sobre consumidores estadounidenses: Libro Beige

La Reserva Federal (Fed) advirtió que el aumento de la incertidumbre económica estaba afectando a la confianza de los consumidores, mientras la administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sigue adelante con una agresiva agenda arancelaria a pesar de los recientes reveses.

En su informe Libro Beige sobre la situación económica, el banco central estadounidense señaló que, aunque el gasto de los consumidores aumentó ligeramente, muchos distritos de la Fed “observaron que las ventas se vieron frenadas por la incertidumbre económica, el aumento de la sensibilidad a los precios y la reducción del gasto por parte de los consumidores con menores ingresos”.

Inflación de la zona euro sube a 1.9% en febrero

La inflación de la ⁠zona euro subió más de lo esperado el mes pasado, pero se mantuvo por debajo del objetivo del 2% del Banco Central ⁠Europeo (BCE), según datos publicados el martes pasado, antes de que se produzca el probable impacto del aumento de los precios del petróleo y el gas que se ha registrado ante el conflicto en Oriente Medio.

La inflación en los 21 países que comparten el euro subió al 1.9% desde el 1.7% de enero, por encima de las expectativas del 1.7%, ⁠en un momento en que el aumento de ⁠los costes de los alimentos y los servicios compensó los bajos precios de la energía, según datos de Eurostat.

La inflación subyacente, que excluye los precios volátiles de combustibles y alimentos, aumentó de 2.2% a 2.4%, ya que la inflación de los servicios volvió a acelerarse más de lo previsto.

Minutas del BCE muestran creciente preocupación por la inflación

Los responsables políticos del Banco Central Europeo (BCE) esperaban que la inflación cayera aún más por debajo del objetivo antes de que el conflicto en Oriente Medio provocara un fuerte aumento de los precios del petróleo esta semana, según se desprende de las actas de su reunión del 4 y 5 de febrero, publicadas el jueves.

El BCE mantuvo las tasas sin cambios en la reunión y se mostró optimista sobre las perspectivas, incluida la persistente fortaleza del euro frente al dólar, lo que refuerza las apuestas de que no habrá cambios en la política monetaria durante algún tiempo.

“Es probable que la inflación a corto plazo caiga aún más por debajo del objetivo de lo previsto anteriormente”, afirmó el BCE. “Sin embargo, se advirtió que no se deben sacar conclusiones definitivas a partir de este único dato, especialmente teniendo en cuenta la reciente volatilidad de los precios de la energía”.

Las perspectivas han cambiado sustancialmente esta semana ante el aumento de los precios de la energía, un factor importante tanto para el crecimiento como para los precios, ya que la zona euro es uno de los mayores importadores de energía del mundo. Los inversionistas ven ahora posibilidades de que el BCE suba las tasas de interés en diciembre.

(Con información de Yolanda Morales, Judith Santiago, Octavio Amador, Sebastián Díaz.)