Consumidor mexicano ya no elige un solo canal: HCM analiza el auge del súper híbrido

El debate sobre si el comercio electrónico lograría desplazar a las tiendas físicas ha quedado obsoleto, debido a que la competencia ya no se define por el canal, sino por la capacidad de las marcas para capturar a un "shopper omnicanal" (consumidor que utiliza ambas plataformas) para resolver necesidades distintas.

De acuerdo con un reciente análisis de Human Connections Media (HCM) sobre súper online contra súper físico, un retail puede crecer en ventas online y, aun así, perder relevancia si no entiende cuándo el consumidor necesita experiencia física. Del mismo modo, un actor fuerte en tienda puede quedar fuera de la planificación si no está presente en el momento digital de decisión.

Esto se debe a que el consumidor mexicano ha adoptado una lógica omnicanal que combina ambos mundos para satisfacer sus necesidades de manera más eficiente.

HCM como socio estratégico de marcas y retailers, sostiene que es imperativo dejar de pensar en canales aislados y empezar a pensar en recorridos reales de consumo.

Recomendó a las tiendas comerciales atacar ambos canales, no depende de hacer más, sino de hacer mejor. Integrar datos, categorías y recorridos reales del consumidor permite transformar la omnicanalidad en una ventaja competitiva tangible.

Explicó que el comprador de supermercado online en México tiene un perfil definido: personas de entre 25 y 44 años, con una edad promedio de 37 años, mayormente urbanas, con responsabilidades laborales y familiares, y para quienes el tiempo es un recurso valioso.

Aunque los niveles socioeconómicos altos siguen siendo predominantes en este canal, Human Connections Media señaló que los segmentos medios y medio-bajos han mostrado un crecimiento acelerado gracias a la adopción digital y la diversificación de métodos de pago.

Por otro lado, el consumidor que prefiere el supermercado físico es más diverso en edad, con una mayor presencia de personas mayores de 45 años. Este perfil valora la experiencia presencial, especialmente en categorías como productos frescos, donde el control y la calidad son esenciales.

"Lo interesante es que no se trata de dos consumidores distintos, sino de dos formas de compra que coexisten en el mismo hogar. La elección del canal depende de las necesidades específicas de cada momento".

La comodidad es el principal motor del comercio online. Ahorrar tiempo, evitar traslados, recibir productos a domicilio y la posibilidad de comprar desde cualquier lugar son factores clave.

Mientras que el canal físico sigue siendo el favorito para quienes buscan control y experiencia. La posibilidad de ver, tocar y comparar productos, así como aprovechar promociones visibles y evaluar la calidad de los frescos, son aspectos que el e-commerce aún no puede replicar.

En este contexto, el consumidor mexicano no ve una competencia entre ambos canales, sino una oportunidad para utilizarlos de manera complementaria.